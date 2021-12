Hiscox bestellt neuen Niederlassungsleiter für Köln

Hiscox möchte in der Kölner Region das Geschäft mit vermögenden Privatkunden und der Absicherung ihrer beruflichen Risiken vorantreiben.



Seine Karriere startete Heeschen 2002 bei der Allianz. Sein Werdegang führte ihn durch alle Vertriebswege des Konzerns. Der 41-Jährige war jeweils mehrere Jahre als Führungskraft in der Ausschließlichkeitsorganisation, im Banken- sowie im Maklervertrieb tätig. Zuletzt war Heeschen in der Hauptverwaltung der Allianz im Bereich Vermögenssicherung für Unternehmen und Manager tätig.



Der neue Niederlassungsleiter freut sich auf seine neue Aufgabe: „Nach spannenden Jahren in einem Großkonzern ist insbesondere der Ausbau einer jungen Niederlassung eines Spezialversicherers wie Hiscox eine großartige Herausforderung für mich.“