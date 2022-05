Cyber-Angriffe sind auch für deutsche Unternehmen das Risiko Nummer eins – noch vor der Pandemie, dem Wirtschaftsabschwung und dem Fachkräftemangel. Das zeigt der Hiscox Cyber Readiness Report 2022. Dessen Daten basieren auf einer internationalen Umfrage unter rund 5.000 Entscheidern in Unternehmen aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Irland, Belgien und den Niederlanden. Das Marktforschungsinstitut Forrester Consulting befragte sie im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox zu ihrem Schutz vor Cyber-Attacken.

Cyber-Angriffe auf deutsche und internationale Unternehmen; Quelle: Hiscox Cyber Readiness Report 2022 © Hiscox

Demnach gibt mit 48 Prozent mittlerweile beinahe die Hälfte der befragten Verantwortlichen in den Unternehmen weltweit an, im vorigen Jahr von mindestens einer Cyber-Attacke betroffen gewesen zu sein. Im Jahr zuvor lag dieser Wert noch fünf Prozentpunkte niedriger. In sieben der acht befragten Länder sehen sich die Unternehmen am meisten durch Cyber-Angriffe bedroht. In Deutschland schätzen die Befragten unter anderem die größere Zahl an Mitarbeitern, die im Home-Office arbeiten (32 Prozent), als Hauptgrund für das erhöhte Cyber-Risiko ein.

Cyber-Attacken teures Risiko

Zudem wird unter anderem auch der Fernzugriff per Virtual Private Network (deutsch „virtuelles privates Netzwerk“; kurz: VPN) eines Unternehmens häufig als Einfallstor für Hacker angegeben (ebenfalls 32 Prozent Zustimmung). Die von Cyber-Attacken ausgehende Bedrohung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Schadenzahlen beim Spezialversicherer Hiscox wider. Zusätzlich zu den absoluten Zahlen der Schäden hat sich im Schnitt auch die Schadenquote pro Versicherungspolice um etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) stark gesteigert.

Markus Niederreiner © Hiscox

Da die Hacker immer professioneller, vernetzter und internationaler arbeiten, nehmen Cyber-Attacken sowohl in ihrer Frequenz als auch in ihrer Schadenhöhe zu – besonders hoch liegen sie hierzulande: Betrachtet man die finanziellen Folgen einer Cyber-Attacke, belaufen sich die mittleren Cyber-Gesamtschadenkosten für Deutschland auf 18.712 Euro. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich (Durchschnitt 15.255 Euro) auf Platz eins. Auch das Niveau der Betroffenheit in Deutschland bleibt mit 46 Prozent wie im Vorjahr weiterhin hoch.

Gleichzeitig sei die Zahl der sogenannten „Cyber-Experten“ deutlich gesunken. International sank der Anteil um 15 Prozent auf 5 Prozent und in Deutschland sehen sich sogar nur noch 3 Prozent als „Cyber-Experten“ (2021: 21 Prozent). Grund für die stark zurück gegangene Cyber-Selbsteinschätzung ist unter anderem die große Zahl an Kumul-Attacken, welche die Bewertung der eigenen Cyber-Sicherheit für Unternehmen erschweren und für Unsicherheiten sorgen. Beim Anteil der „Cyber-Anfänger“ (29 Prozent) ist entsprechend eine Zunahme um 2 Prozentpunkte zu verzeichnen.

Anteil der Cyber-Experten sinkt

„Zwar nehmen wir eine steigende Sensibilität für Cyber-Schutzmaßnahmen in Unternehmen wahr. Die vergangenen Wochen und Monate haben jedoch gezeigt, wie anspruchsvoll es ist und bleiben wird, dieses Risiko kontrollierbar zu halten. Das zeigt sich auch in den Rückmeldungen vieler Firmen, die hinsichtlich ihrer bisher erworbene Cyber-Expertise deutlich kritischer gestimmt sind“, sagt Markus Niederreiner. „Cyberkriminelle werden immer professioneller, sie arbeiten immer vernetzter und internationaler zusammen. Außerdem verschärfen die aktuellen politischen Rahmenbedingungen die Situation weiter“, so der Deutschland-Chef von Hiscox.