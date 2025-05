Die deutsche Niederlassung des Spezialversicherers Hiscox bekommt einen neuen Chef. Tim Bethge soll zum 15. September die Position als Managing Director übernehmen. Bethge folgt damit auf Markus Niederreiner, der das Unternehmen Anfang März kurzfristig verlassen hatte. Bis Mitte September sollen noch die Mitglieder des Management-Teams von Hiscox Deutschland, Tobias Wenhart und Markus Klopfer die Rolle interimistisch ausfüllen.

Wechsel von der Zurich

Derzeit verantwortet Bethge bei der Zurich Insurance noch das Schweizer Partnerschaften-Geschäft. In seiner 15-jährigen Laufbahn bei der Zurich hatte er verschiedene Führungsrollen in den Bereichen Underwriting, Vertrieb und Strategie inne. Seine Karriere begann er bei Roland Berger in München. Der 44-Jährige ist studierter Betriebswirt.

Robert Dietrich, Vorstandschef von Hiscox Europa, sagt: „Tim Bethge überzeugt durch Führungsstärke, strategisches Denken sowie langjährige Erfahrung in Versicherungstechnik und Vertrieb, aber auch kulturell passen er und Hiscox gut zusammen.“

Der aus London stammende Spezialversicherer bietet unter anderem Versicherungslösungen für berufliche Haftpflichtrisiken und hochwertigen Privatbesitz wie Kunst und Ferienimmobilien an. Hiscox ist seit 30 Jahren in Deutschland tätig – mit Büros in München, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln, Stuttgart und Berlin.