Hiscox-Studie So steht es um den Versicherungsschutz von IT-Firmen

Zu viele IT-Unternehmen in Deutschland arbeiten ohne eine ausreichende Haftpflichtversicherung. Zu diesem Schluss kommt der Spezialversicherer Hiscox auf Grundlage einer Umfrage. Demnach verzichten 22 Prozent der IT-Dienstleister mit bis zu 19 Mitarbeitern auf eine Cyber-Police. Bei größeren Firmen sind es 9 Prozent. Für die Umfrage befragte das Marktforschungsinstitut Techconsult insgesamt 205 IT-Entscheider.

„Ob es nun bei den kleineren IT-Dienstleistungsfirmen am mangelnden Risikobewusstsein oder begrenzten Ressourcen liegt – beim Thema Absicherung sollte niemand Kompromisse eingehen“, erläutert Marc Thamm, Underwriting Manager bei Hiscox. „Cyber- und Datenrisiken oder Risken im Bereich Vermögen, Sach oder Personen – alle möglichen offenen Flanken bedrohen Unternehmen weltweit. Insbesondere bei IT-Dienstleistern potenzieren sich aber diese Bedrohungen nochmals, da im Ernstfall neben der eigenen Betriebsfähigkeit auch die der Kunden gefährdet ist“. In der Folge könnten Versicherungslücken den Unternehmen die Existenz kosten. Die Ergebnisse der Studie fasst Hiscox in der folgenden Infografik zusammen.