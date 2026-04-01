Hiscox muss eine juristische Niederlage und einen Imageschaden verkraften. Nach Dauerstreit mit Til Schweiger muss das Unternehmen laut eines Medienberichts 480.000 Euro zahlen.

Nach vielen Jahren mit medial eher negativen Schlagzeilen, ist die aktuelle Berichterstattung über den Versicherungsfall für Til Schweiger wohl als positiv zu bewerten.

Prominente im Streit mit ihrer Versicherung: Nach dem Fall Verona Pooth macht jetzt auch Til Schweiger Schlagzeilen. Doch im Gegensatz zu Pooth dürfte der Schauspieler und Regisseur mit Justitia nach einem offensichtlich jahrelangen Streit mit seiner Wohngebäude- und Hausratversicherung zufriedener sein. Sein Schaden wird größtenteils ersetzt.

Mit Zinsen erhält Schweiger fast die volle Forderung

Die 23. Zivilkammer des Landgerichts München I verurteilte den Versicherer Hiscox, der unter anderem Hausratversicherungen für höherwertiges Inventar und Kunstgegenstände anbietet, mit Urteil vom 26. März (Az. 23 O 18729/19) zur Zahlung von knapp 386.000 Euro. Das Urteil liegt DAS INVESTMENT Versicherungen vor.

Ursprünglich hatte der Kläger laut eines Berichts der „BILD“ einen deutlich höheren Betrag von rund 640.000 Euro gefordert. Neben den anerkannten Schadenspositionen machte er zusätzlich Entsorgungs- und Planungskosten geltend – rund 160.000 Euro. Doch durch die lange Verfahrensdauer und die aufgelaufenen Zinsen (laut Urteil 5 Prozent seit 2021) erhält Schweiger laut des Medienberichts jetzt den Großteil des geforderten Betrags – insgesamt 480.000 Euro.

Der Fall: Erst Rohrbruch, dann Brand

Der Fall hat eine lange Vorgeschichte. Im Juli 2014 platzte in Schweigers 200 Quadratmeter großen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg, die ihm als Nebenwohnsitz dient, eine Druckleitung. Leitungswasser trat aus – laut einer Zeugenaussage im Urteil rund 9.600 Liter. Bausubstanz und Inventar wurden erheblich beschädigt. Während der anschließenden Sanierungsarbeiten kam es im März 2015 zu einem weiteren Unglück: Bei der Wiederinbetriebnahme der Heizung brach ein Brand aus. Einrichtungsgegenstände wurden durch Ruß und Rauch kontaminiert.

Kläger bemängelt viel zu geringe Schadenregulierung

Hiscox regulierte beide Schäden, die laut aktuellem Urteil rechtlich als ein Versicherungsfall zu behandeln sind, zunächst im Jahr 2016 – aus Schweigers Sicht jedoch völlig unzureichend. Gegenüber „BILD“ sagte er, dass der Versicherer ihn mit einer „lächerlich kleinen Summe abgespeist“ habe. Er habe die Wohnung nach eigenen Angaben vollständig generalsanieren müssen, was Maßnahmen an Fußboden, Heizung, Sanitäranlagen, Küche, Wänden und Einbauschränken umfasste.

In den Jahren danach wurde der Fall von mehreren Gutachtern untersucht. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger kam laut Urteil allein für die Sanierungsarbeiten einer beauftragten Baufirma zu einer plausiblen Kostenschätzung von netto 375.000 Euro – womit die Versicherungssumme für Gebäudeeinbauten in Höhe von 300.000 Euro bereits überschritten war.

Erst 2019, nachdem alle Schäden und deren Ursachen umfassend dokumentiert worden waren, reichte Schweiger Zivilklage beim Landgericht München I ein. Welchen juristischen Weg das Verfahren seitdem nahm, ist nicht bekannt. Schweiger sprach in BILD von einem „Klagemarathon“. Die Hartnäckigkeit zahlte sich jetzt aus.

Argumente und Einwände von Hiscox scheitern

Bisher nicht bekannt war, was tatsächlich im Urteil zur Begründung steht: Hiscox hatte in dem Verfahren argumentiert, eine Doppelversicherung über die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) schließe die eigene Einstandspflicht für Gebäudeeinbauten aus. Das Gericht ließ diesen Einwand nicht gelten: Der Versicherer habe die behauptete Einbeziehung der Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen in den WEG-Vertrag nicht beweisen können.

Der Münchener Versicherer hatte sich zudem auf Verjährung berufen. Auch damit drang der Versicherer nicht durch. Die dreijährige Verjährungsfrist habe erst Ende 2016 zu laufen begonnen, als Hiscox seine Untersuchungen zum Schaden abgeschlossen hatte. Die Feststellungsklage wurde am 30. Dezember 2019 eingereicht und der Beklagten im Februar 2020 zugestellt – noch rechtzeitig, um die Verjährung zu hemmen, so das Gericht.

Hiscox hatte im Verfahren auch geltend gemacht, dass bereits vor dem Wasserschaden Baumängel vorgelegen hätten – etwa nicht fundierte Innenwände – die einen Rückbau ohnehin erforderlich gemacht hätten. Das Gericht ließ diesen Einwand aber nicht zu. Selbst wenn Baumängel vorgelegen hätten, seien die Wände jedenfalls auch wegen des versicherten Wasserschadens zurückzubauen gewesen. Den Versicherungsbedingungen lasse sich nicht entnehmen, dass der Anspruch entfällt, wenn für dieselbe Maßnahme auch andere Gründe bestünden.

Kein Kommentar des Versicherers

Schweigers Kommentar nach dem Urteil gegenüber der „BILD“ war knapp: „Endlich. Hat auch lang genug gedauert.“ Doch das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Hiscox kann Berufung einlegen. Ob das Unternehmen dies vorhat, ist nicht bekannt. Ein Sprecher des international tätigen Spezialversicherers mit deutscher Niederlassung in München wollte auf Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen keine Stellung nehmen — auch nicht zu der Frage, wie Hiscox die außergewöhnlich lange Regulierungs- und Prozessdauer erklärt.

Der Sprecher schrieb: „Zu gerichtlichen Verfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht. Zudem machen wir aus Datenschutz‑ und Vertraulichkeitsgründen keine Angaben zu Versicherungsverträgen oder deren Inhalten.“