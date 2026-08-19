Marc Profitlich: 4 Thesen zu Qualitätsaktien
Die großen Aktienindizes markieren Rekordstände – befeuert im Wesentlichen von einer Handvoll Halbleiterwerte. Andere Sektoren hinken deutlich hinterher. Marc Profitlich, Co-Fondsmanager des Profitlichschmidlin-Fonds, sieht in dem engen Marktkorridor jedoch auch spezielle Chancen – konkret bei Qualitätsaktien: Unternehmen mit geringer Verschuldung, stabilen Gewinnen und besonders hohen Kapitalrenditen. Ihre Bewertung hält Profitlich für so niedrig wie kaum je zuvor. Seine Einschätzung der aktuellen Marktlage in vier Thesen: