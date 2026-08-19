Die großen Aktienindizes markieren Rekordstände – befeuert im Wesentlichen von einer Handvoll Halbleiterwerte. Andere Sektoren hinken deutlich hinterher. Marc Profitlich , Co-Fondsmanager des Profitlichschmidlin-Fonds, sieht in dem engen Marktkorridor jedoch auch spezielle Chancen – konkret bei Qualitätsaktien: Unternehmen mit geringer Verschuldung, stabilen Gewinnen und besonders hohen Kapitalrenditen. Ihre Bewertung hält Profitlich für so niedrig wie kaum je zuvor. Seine Einschätzung der aktuellen Marktlage in vier Thesen:

These 1: Qualität ist historisch billig

Kriege im Nahen Osten und mit Russland, ein schwerer Handelskonflikt mit China – und trotzdem erstaunliche Kursgewinne bei MSCI World und S&P 500. Viele Anleger würden angesichts dieser Lage wohl lieber vorsichtig sein. Profitlich hält das für den falschen Schluss: Gerade bei Qualitätsaktien bieten sich momentan ungewöhnlich günstige Kaufgelegenheiten, findet der Fondsmanager.

Der Grund: Die Indexgewinne kommen praktisch nur von Halbleiterherstellern wie Micron, SK Hynix und Samsung, die sich vorübergehend vervielfacht hatten. „Im Grunde ist die aktuelle Entwicklung am Kapitalmarkt eine Halbleiter-Rally“, so Profitlich. „Tech läuft, alles andere nicht.“

Bei den Qualitätsaktien ganz vorn dabei sieht er beispielsweise Titel aus dem Pharmasektor. Diesen hält Profitlich sogar für „so günstig bewertet wie seit 30 Jahren nicht mehr“.

These 2: Physische Geschäftsmodelle haben niedrigeres KI-Risiko

Zweites Leitmotiv: „Atome schlagen Bytes“. Der Investmentprofi sieht physische Geschäftsmodelle als aussichtsreicher mit Blick auf ihre aktuellen Börsenbewertungen an als digitale Geschäftsmodelle.

Physische Geschäfte lassen sich insgesamt viel schwerer disruptieren. Medikamente oder auch Flugzeug-Triebwerke durchlaufen einen aufwendigen Zulassungsprozess, sie müssen hergestellt und auch geliefert werden, argumentiert Profitlich. Deshalb setzt er beispielsweise auf den Triebwerksbauer MTU. Ebenso hoffnungsvoll blickt er auf Zoetis, Spezialhersteller von Tierarznei: Das Unternehmen sei „der unangefochtene Marktführer“ in einem weitgehend konsolidierten Markt und zudem „so günstig wie seit seinem Börsengang nicht mehr“.

Profitlich beschreibt als grobe Linie: „Der sichere Hafen vor zehn Jahren war eine Nestlé, vor fünf Jahren eine Microsoft“ – jetzt verschiebe er sich womöglich zurück in die physische Welt. Doch bei allem Faible für physische Geschäftsmodelle: Ein Unternehmen wie SAP zum 14- bis 16-fachen Gewinnmultiplikator zu kaufen, findet Profitlich ebenfalls spannend.

These 3: Die KI-Gewinner sind noch nicht entschieden

Dass viele Anleger, gerade Stockpicker, vom KI-Boom bislang nicht in dem Maße profitieren, wie man angesichts des Megatrends meinen könnte, wundert Profitlich nicht. Die KI-Labore OpenAI und Anthropic sind nicht an der Börse und immer noch im Besitz einer exklusiven Gruppe an Risikokapitalgebern. Ob und wann sich das ändert? Unklar.

Profitlich war jüngst auf der SAP-Sapphire-Konferenz in Orlando und hat dort nach eigener Auskunft etwas über die Vorlieben der Kunden erfahren, die mit SAP arbeiten: Die Einführung von KI bei geschäftskritischen Prozessen, die SAP abwickelt, vollzieht sich „in sehr kleinen Schritten“, hat Profitlich mitgenommen. KI werde oftmals nicht oder kaum genutzt beziehungsweise nur sehr langsam in Prozesse verankert.

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Er meint außerdem: Bei den bisherigen Profiteuren – Halbleiterfirmen mit stark gestiegenen Preisen sowie die genannten LLM-Anbieter mit Bewertungen im Billionen-Bereich – sind die langfristigen Geschäftsaussichten unklar: „Kein Anbieter kann bislang dort dauerhaft seinen Wettbewerbsvorsprung aufrechterhalten.“ SAP und Microsoft, die einstweilen noch mit externen Modellen arbeiten, seien „modellagnostisch“, die Wechselkosten von einem Sprachmodell zu einem anderen für Nutzer niedrig. Heute ChatGPT, morgen Claude, übermorgen Gemini: Die Modelle hält Profitlich für austauschbar.

Dass die Gewinner von KI keinesfalls feststehen, war in den vergangenen Wochen auch an den Kapitalmärkten abzulesen, Der Philadelphia Semiconductor Index korrigierte im Juli um nahezu 30 Prozent. Der Unternehmenswert von SK Hynix, einem der größten Halbleiterhersteller, halbierten sich innerhalb weniger Wochen.

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These 4: Nähe zu Endkunden entscheidet über Qualität von Geschäftsmodellen

Ein nachhaltig gutes Geschäftsmodell entsteht nach Profitlichs Sicht dann, wenn Unternehmen auch im direkten Kontakt zu den Endkunden stehen. Der Profitlichschmidlin-Fonds setzt unter anderem auf eine Reihe von im Alltag wenig bekannten Großhändlern: den Klimaanlagen- und Kühlgeräte-Hersteller Beijer Ref, die Spezialchemikalien-Unternehmen IMCD und Azelis. Ihr Vorgehen sieht der Fondsmanager als ähnlich an – lokale Lagerhaltung, Beratung und Distribution. „Auch in einer immer digitaleren Welt müssen physische Produkte lokal in Kundennähe verfügbar gemacht werden.

Wenn im Sommer ein Kühlgerät ausfällt, benötigen Sie das Ersatzteil am besten noch gestern“, so Profitlich. Ein Installateur bekomme dieses über einen solchen Großhändler genau dann, wenn er es brauche – ein Vorteil, der sich nicht so einfach kopieren lasse. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert für ihn ebenfalls der mexikanische Getränkekonzern Femsa: Auch dort macht das „extrem effiziente Distributionsnetzwerk“ aus Profitlichs Sicht die Qualität des Geschäftsmodells aus.

Im Gegensatz dazu habe die Markteintrittsbarriere beispielsweise bei Schoko- oder Eiweißriegel-Herstellern abgenommen: Marken lassen sich heute sehr einfach in der Breite auf Social Media bewerben.

„Kundennähe ist entscheidend“, meint Profitlich. Und attestiert dabei selbst einigen großen IT-Firmen eine gute Ausgangsposition. Denn auch Unternehmen wie SAP oder Microsoft stünden über ihre Unternehmenskunden bereits mit den Endkunden in Verbindung - und seien Wettbewerbern wie Anthropic oder OpenAI daher um Schritte voraus.

Microsoft etwa bastelt momentan selbst an einem LLM – und wäre bei Erfolg genau das fehlende Bindeglied, dem der Fondsmanager im Zweifel besonders gute Aussichten zubilligt: eigenes Sprachmodell, eigene Endkundenbeziehungen. Ob das aber wirklich so klappt, ist noch ungewiss.