„Unsere Ergebnisse sind großartig“ oder mindestens genauso häufig „Unsere Ergebnisse werden (bald wieder) großartig, wenn erst...“ – bei den Hamburger Investorentagen (HIT) hört man 60 potenzielle Erfolgsgeschichten von Unternehmen aus dem Nebenwerte-Segment.

Es ist schon 200 Tage her, dass ich bei der 13. Auflage des Events zu Gast war. Es wird zweimal jährlich vom Research- und Investment-Banking-Haus Montega organisiert.

Die 60 kleinen und mittleren börsennotierten Unternehmen, die sich präsentieren, sollen den rund 300 Investoren eine breite Auswahl bieten. Natürlich lässt sich Montega diesen Service bezahlen, kann es sich aber mittlerweile nach eigenen Angaben leisten, „bei der Zusammenstellung des Line-ups einen aktiven Ansatz“ zu fahren.

Das HIT-Experiment

Doch welche Unternehmen halten ihre Versprechen wirklich? Ich wollte es genauer wissen – und startete ein simples Experiment:

Ich eröffnete dieses comdirect-Musterdepot und investierte in alle 60 HIT-Aktien jeweils 1.000 Euro. Kein Stock-Picking, keine Gewichtung, pure Gleichverteilung. Bei den echten Investoren geht es natürlich um Summen mit ein paar Nullen mehr, aber es sollte ja auch nur ein Versuch sein.

Das Ergebnis ist bemerkenswert: Genau 200 Tage später sind aus den 60.000 Euro exakt 76.477,22 Euro geworden (Stand, 25.08.2025, 8.51 Uhr). Ein Plus von 27,46 Prozent!*

Mein HIT-Musterdepot hat nicht nur die Benchmarks deutlich outperformt (Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland +10,94 Prozent YTD und Aktienfonds Small & Mid Cap Europa +5,10 Prozent YTD), sondern schlägt fast auch alle Fonds in diesem Segment.

Als ich Pierre Gröning und Christian Bruns von Montega mit diesen Zahlen konfrontiere, zeigt sich Bruns wenig überrascht: „Mit aktivem Stock-Picking hätte man die Performance noch optimieren können. Wenn man nach intensiver Recherche und dem direkten Austausch mit den Vorständen aus den 60 vielleicht 20 ausgewählt hätte, dann wäre die Performance sehr wahrscheinlich noch besser gewesen."

Na gut, dann werfen wir mal einen genaueren Blick ins Depot.

Klare Gewinner, klare Trends

Die Performance-Treiber folgen einem deutlichen Muster: Steyr Motors (plus 252 Prozent), Electro Optic Systems (plus 234 Prozent) und SBF (plus 138 Prozent) profitieren alle vom Rüstungsboom und/oder Infrastruktur-Investments. Auch die Aktien von Alzchem, Ceotronics, Deutz, Strabag, Palfinger, Daldrup & Söhne und Porr haben kräftig zugelegt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Die Verlierer und ihre Perspektiven

Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass 23 der 60 HIT-Titel im Minus notieren. Takkt verlor 45 Prozent, Verve Group 37 Prozent, Evotec 30 Prozent. Die Verlierer kommen überwiegend aus dem Konsum- und Medienbereich.

Einige der Underperformer hätten „zum Teil spätzyklische Geschäftsmodelle, etwa aus dem Konsum- oder Medienbereich, bei denen die wirtschaftlichen Impulse typischerweise erst in einigen Quartalen ankommen“, meint Gröning von Montega.

Sein Kollege Bruns zeigt sich allgemein optimistisch für Nebenwerte: „Wir kommen aus einer relativ langen schwachen Periode. Das ist das erste Jahr seit Langem, in dem die Marktteilnehmer wieder hoffnungsvoller sind.“

Mein Fazit zum HIT-Experiment

Natürlich ist mir bewusst, dass sich keine validen Schlüsse aus einem Betrachtungszeitraum von 200 Tagen ziehen lassen. Deshalb werde ich natürlich das Experiment weiterlaufen lassen – und erweitern.

Denn am 27. und 28. August stellen sich bei den 14. Hamburger Investorentagen wieder 60 Unternehmen vor, von denen 59 noch nicht im Musterdepot liegen.

In der DAS INVESTMENT-Redaktion wird bereits gewitzelt: Wenn das mit der Outperformance so weitergeht, könnte man daraus ein echtes Finanzprodukt machen.

* Um das Experiment möglichst einfach zu halten, bleiben etwaige Dividendenzahlungen und Transaktionskosten unberücksichtigt.