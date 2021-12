Redaktion 15.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Hochbezahlte Manager Investoren wollen Vergütungsexzesse einschränken

Pensionsfonds und Anleger gehen verstärkt gegen hohe Managergehälter vor. 2016 wurden Vergütungspläne in den USA und Großbritannien so häufig abgelehnt wie zuletzt vor fünf Jahren. Auch in Deutschland wächst die Kritik.