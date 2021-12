"Hochmut kommt vor dem Fall"

Ich bin in der Universitätsstadt Princeton aufgewachsen und habe dort Programme bei Football-Spielen verkauft. Dabei musste ich immer aufpassen, genügend kleine Münzen zum Wechseln zu behalten und das ganze eingesammelte Geld nicht zu verlierenDafür sind glücklicherweise meine Eltern aufgekommen. Aber ich habe meine Finanzen nebenbei mit Pferdewetten aufgebessertNein. Aktuell macht aber Elon Musk , Gründer von Space-X und Mitgründer von Tesla Motors und Paypal, einen guten Job.Kaufe Aktien, deren Kurs-Gewinn-Verhältnis niedriger ist als deren Wachstumsrate – das funktioniert so nichtDa empfehle ich in aller Bescheidenheit mein eigenes Buch The Single Best Investment Mit dem Wissen, dass ein einzelner kurzfristiger Zeitraum praktisch nichts zählt, wenn man eine solide Langfriststrategie verfolgtDafür gibt es keine Belohnung. Ein Investmentmanager denkt ständig daran, was als nächstes kommen kannIch versuche, nicht stolz zu sein – Hochmut kommt vor dem FallÜber das große Experiment der Notenbanken in den Industriestaaten. Letztlich weiß niemand, was dabei herauskommen wirdFinanzjournalisten, die eine gängige Meinung wiedergeben, auch wenn diese sachlich falsch ist. Sie sind die Verbreiter von Fehlern Aperçus . Eines meiner liebsten stammt von Franz Kafka : Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle anderen ableiten – Ungeduld und Faulheit.Dort habe ich noch nie etwas gekauft… bedeutungslos für mich. Ich bin da nicht dabeiBei Keeping up with The Kardashians

RockmusikEin Konzert von Tom Petty – er ist immer noch gutAlt zu seinWein, wobei die Favoriten regelmäßig wechseln. Derzeit trinke ich am liebsten Corton-Charlemagne oder französischen Burgunder Auf meinen SubwooferIch unterstütze mehrere wohltätige lokale Projekte, überwiegend auf sozialer Ebene (Tafeln oder Obdachlosenasyle) oder im KunstbereichIch möchte für immer Fondsmanager bleiben. Und ich möchte für immer in Woodstock leben. Für mich ist das der perfekte Ort auf ErdenDer 1948 in Princeton geborene Amerikaner studiert nach dem Schulabschluss Philosophie auf dem Sarah Lawrence College in Yonkers und Jura an der New York University School of Law . Bereits während des Studiums beschäftigt er sich sehr intensiv mit den Gesetzmäßigkeiten der Kapitalmärkte: So betreibt er von 1975 bis 1978 einen privat initiierten Fonds, dessen auf Marktanomalien abzielende Options-Strategie sich allerdings mit der zunehmenden Verbreitung des Black-Scholes-Modells nicht mehr rentiert.Im Alter von 30 Jahren veröffentlicht Miller sein erstes Fachbuch The Momentum-Gap Method . Mit seiner 1984 ursprünglich zu Research-Zwecken gegründetenGesellschaft Miller Howard spezialisiert er sich ab 1991 zunehmend auf ividendenaktien und ruft 2004 die im Rahmen von Managed Accounts umgesetzte Miller Howard Income-Equity Strategy ins Leben. Auf dieser Strategie, in der das Unternehmen derzeit rund 1,6 Milliarden US-Dollar verwaltet, basiert auch der im Mai 2013 in Luxemburg aufgelegte, berwiegendin US-Aktien investierende Miller Howard Dividend Equity.