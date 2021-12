Hochzeitsglocken: Soros sagt Ja

Investment-Star George Soros will laut einem Bericht der US-Zeitschrift „Confidential“ im September dieses Jahres heiraten. Der 82-Jährige ist seit August 2008 in einer Beziehung mit der über vierzig Jahre jüngeren Tamiko Bolton (41). Nach der Verlobung im vergangenen August, geht es jetzt an die Hochzeitsplanung – für sie zum zweiten, für ihn zum dritten Mal.1.000 gedruckte Einladungen, eine ausgewachsene Modenschau um die Kleidung der Caterer auszusuchen, Programmpunkte an verschiedenen Orten in New York – und kein einziges Hochzeitsgeschenk. Stattdessen soll gespendet werden: Wie „Confidential“ unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle berichtet, wählten Soros und Bolton vier gemeinnützige Organisationen für die Gäste aus. Die sollen ihr Geschenkbudget lieber der Planned Parenthood Federation America, der Menschenrechtsorganisation Global Witness, sowie zwei kleineren New Yorker Projekten zukommen lassen.Der Spendenaufruf ist nicht das einzig ungewöhnliche an der geplanten Megahochzeit: „Confidential“ will von einem Insider erfahren haben, dass ausschließlich lokale Betriebe für Bewirtung und Dekoration während der Feier sorgen werden. „Sämtliche Speisen kommen direkt von der Farm auf den Tisch und der Blumenschmuck wird der Jahreszeit entsprechen. Nichts wird von außerhalb angeliefert.”Bei so viel ökologischer Achtsamkeit verwundert es, dass ein Teil der 1.000 Einladungen offenbar direkt von der Druckerei in den Papierkorb gewandert ist. Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares sagte „Confidential“, „nur einige hundert“ seien bislang verschickt. Darunter sollen Boltons gesamte Familie, sowie Soros‘ fünf Kinder und einige Geschäftsfreunde sein. Soros‘ ältester Sohn ist übrigens beinahe zehn Jahre älter als die Zukünftige des Milliardärs, die unter anderem ein Online-Yoga-Zentrum leitet.