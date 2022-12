Hohe Gesamtrenditen Hochzinsanleihen: Anhaltend niedrige Ausfallquote zu erwarten

Die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen schaffen die Voraussetzungen für ein interessantes Jahr auf dem Hochzinsmarkt. Da sich die Wirtschaft verlangsamt und der Zyklus reift, ist unserer Meinung nach Vorsicht geboten. Wir gehen jedoch davon aus, dass Verwerfungen interessante Kaufgelegenheiten und attraktive Einstiegspunkte eröffnen werden.

Gesunde fundamentale Ausgangslage

Aus fundamentaler Sicht befinden sich die meisten Hochzinsunternehmen zu Beginn des Jahres 2023 in einem gesunden Zustand. Die Unternehmen haben ihre Bilanzen fleißig verbessert, was zu niedrigen Verschuldungsquoten und einer hohen Zinsdeckung geführt hat.

Obwohl die Unternehmensgewinne 2022 trotz der galoppierenden Inflation robust waren, glauben wir, dass die fundamentale Verbesserung ihren Höhepunkt erreicht hat und die Margen bis ins nächste Jahr hinein schrumpfen könnten. Das könnte zu einer Verschlechterung der Kreditkennzahlen führen, insbesondere bei Unternehmen, die einen höheren Verschuldungsgrad aufweisen und auf Wachstum angewiesen sind. Da jedoch viele Emittenten in einer soliden finanziellen Verfassung ins neue Jahr starten, sind wir der Meinung, dass die meisten Hochzinsunternehmen einen wirtschaftlichen Abschwung überstehen können. Darüber hinaus kann eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, auch wenn die Aussichten trübe sind, eine Erleichterung für Hochzinsunternehmen bedeuten, da der inflationäre Kostendruck nachlässt und die Unternehmen mehr Klarheit über den weiteren wirtschaftlichen Weg gewinnen.

Gedämpfte Ausfallaussichten

Sobald die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt, machen sich die Anleger in der Regel Sorgen über Zahlungsausfälle. Während die Ausfälle in Rezessionen tatsächlich tendenziell zunehmen, erwarten wir, dass die Ausfälle im nächsten Abschwung verhalten ausfallen werden. Diese Einschätzung beruht auf verschiedenen Faktoren, darunter die gesunde fundamentale Ausgangsbasis, ein qualitativ hochwertigerer Markt für Hochzinsanleihen und wenige kurzfristige Fälligkeitsprobleme.

So dürfte erstens die solide fundamentale Ausgangsbasis dazu beitragen, dass sich Notlagen und Ausfälle im Vergleich zu früheren Abschwüngen in Grenzen halten. Zweitens weist der aktuelle Markt für Hochzinsanleihen die beste Bonitätszusammensetzung seit Jahrzehnten auf, mit einem geringen Anteil an CCC-Anleihen und noch schlechter bewerteten Anleihen und einem höheren Anteil an BB-Anleihen. Insbesondere wurde der Hochzinsmarkt schon während der verschiedenen Abschwungphasen der vergangenen Jahre, wie der Pandemie und der Energiekrise 2015/2016, von den problematischeren Krediten bereinigt.

Darüber hinaus haben die meisten Hochzinsunternehmen nur sehr wenige kurzfristige Fälligkeiten, was das Refinanzierungsrisiko verringert. Und die günstigen Anleihekurse dürften dazu beitragen, den tatsächlichen Verlust im Falle eines Ausfalls zu begrenzen.

Obwohl im Jahr 2023 die Ausfälle gegenüber den aktuellen Tiefstständen wahrscheinlich zunehmen dürften, gehen wir davon aus, dass die Ausfallraten während der nächsten Rezession im Vergleich zu früheren Abschwüngen gedämpfter ausfallen werden.

Zwingende Einstiegspunkte stehen bevor

Nach vielen Jahren niedriger Zinsen bietet der Markt für Hochzinsanleihen derzeit hohe Gesamtrenditen von möglicherweise über 8 Prozent. Obwohl jeder Zyklus anders verläuft und die aktuelle Rendite in erster Linie das Ergebnis höherer Zinsen ist, waren Renditen von über 8 Prozent relativ selten und haben in der Vergangenheit ein attraktives langfristiges Renditepotenzial geboten. Anleihekurse, die deutlich unter dem Nennwert liegen, verfügen über Kurssteigerungspotenzial.

Vor 2022 gab es in den vergangenen zehn Jahren nur acht Monate, in denen die Anfangsrendite über 8 Prozent lag. In der Vergangenheit führten Investitionen bei Renditen von über 8 Prozent zu durchschnittlichen jährlichen Renditen von 8 bis 10 Prozent auf Ein-, Drei- und Fünfjahresbasis. Wenn man diese Analyse bis zur Finanzkrise im Jahr 2008 zurückverfolgt, gab es inmitten der globalen Finanzkrise mehr Zeiträume mit Renditen über 8 Prozent. Obwohl diese Zeiträume von wirtschaftlicher Schwäche und makroökonomischem Gegenwind geprägt waren, verzeichnete der Markt für Hochzinsanleihen eine starke Erholung, die den Anlegern die Möglichkeit bot, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Seit 2008 bewegten sich die durchschnittlichen Terminrenditen für den Bloomberg US High Yield Index zwischen 11 und 18 Prozent auf Ein-, Drei- und Fünfjahresbasis.

Grafik: Anfangsrenditen von über 8 Prozent sind relativ selten

Quelle: Aegon AM und Bloomberg. Basierend auf Monatsenddaten des Bloomberg US Corporate High Yield Index vom 31. Januar 2008 bis 30. September 2022. Spiegelt die annualisierten Forward-Renditen für Zeiträume wider, in denen zu Renditen über 8 Prozent investiert wurde.

Hohe Renditen und niedrige Anleihekurse sind zwar attraktiv, aber die aktuellen Renditespannen liegen im historischen Durchschnitt. Mit Spreads unter 600 Basispunkten spiegeln die Spreads noch nicht eine bevorstehende Rezession wider. Angesichts der hohen Erwartungen für eine Rezession im Jahr 2023 ist es wahrscheinlich, dass der Markt für Hochzinsanleihen im Jahr 2023 zu einer Spread-Ausweitung neigen könnte.

Wenn die Rezession relativ kurz und milde verläuft, könnten sich die erhöhten Spreads als kurzlebig erweisen und von einem starken Rückschlag gefolgt werden. In der Vergangenheit haben solche Situationen attraktive Einstiegspunkte geschaffen und Anlegern mit einem längeren Zeithorizont überdurchschnittlich hohe Renditen beschert. Trotz der Risiken, die vor uns liegen, sind wir der Meinung, dass Hochzinsanleihen im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen einen soliden relativen Wert bieten werden. Wenn es nicht zu einer langanhaltenden und tiefen Rezession kommt, bleiben wir bei unserer positiven Einschätzung der Bewertungen von Hochzinsanleihen und erwarten, dass Hochzinsanleihen im Jahr 2023 Renditen in der Größenordnung von Kupons oder sogar darüber erzielen können.

Chancen inmitten von Unsicherheit entdecken

Die Volatilität wird 2023 wahrscheinlich erhöht bleiben, da der Hochzinsmarkt vor makroökonomischen Hürden steht. Um die Marktunsicherheit im kommenden Jahr zu bewältigen, muss man sich auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag konzentrieren. Unvorhersehbare Situationen werden wahrscheinlich weiterhin zu Streuung und Kreditproblemen führen, so dass der Schwerpunkt weiterhin auf rigorosem Bottom-up-Research und gezielter Auswahl liegen muss. Ähnlich wie im Jahr 2022 werden die Vermeidung von Kreditproblemen und die Verringerung des Abwärtsrisikos wahrscheinlich die wichtigsten Renditetreiber sein.

Wir erwarten, dass sich im Laufe des Jahres Gelegenheiten ergeben werden, Risiken zu erhöhen und aus Marktverwerfungen Kapital zu schlagen. In diesem Umfeld bleiben wir vorsichtig und sind bereit, Verwerfungen zu nutzen, um höhere Renditen zu erzielen. Im Jahr 2023 wird es unserer Meinung nach entscheidend sein, Geduld und Disziplin mit der Fähigkeit zu verbinden, sich anbietende Chancen aggressiv wahrzunehmen.