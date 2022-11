Zinsen belasten Hochzinsanleihen kommen in unbekanntes Terrain

Als die Märkte für Hochzinsanleihen vor 35 Jahren in Schwung kamen, begann eine Marktperiode mit anhaltend niedriger Inflation. In den vergangenen zwei Jahrzehnten blieb die Inflation gedämpft und die Zinssätze lagen weit unter dem Niveau, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschte. Hochzinsanleihen entwickelten sich in ruhigem Fahrwasser.

Die Geburtsstunde der Hochzinsanleihen fiel hingegen in die Zeit der außergewöhnlich hohen Inflation in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren. In den USA wuchs der Markt für Hochzinsanleihen Mitte der 1980er-Jahre und trug teilweise zur Finanzierung von fremdfinanzierten Übernahmen bei, die darauf abzielten, die nicht ausreichend genutzten Vermögenswerte von Unternehmen zu investieren. Europa folgte etwa ein Jahrzehnt später.

Mit der Rückkehr zu höherer Inflation und höheren Zinssätzen kann man also mit Fug und Recht behaupten, dass die Märkte für hochverzinsliche Anleihen in bislang unbekanntes Terrain eintreten (Grafik 1); ein Umfeld, in dem unserer Meinung nach die besonders sorgfältige Auswahl von Anleihen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die rund 15 Jahre, die seit der globalen Finanzkrise vergangen sind, waren von quantitativer Lockerung und außergewöhnlichen monetären Bedingungen geprägt, die speziell zur wirtschaftlichen Unterstützung von Unternehmen geschaffen wurden. Die Zinssätze befinden sich auf einem historisch niedrigen Niveau – insbesondere im Gegensatz zur inflationären Ära der 1970er- und 1980er-Jahre. Die US-Notenbank versuchte zwar 2013 und dann 2019, die Ära des lockeren Geldes zu beenden, doch die negativen Reaktionen auf den Finanzmärkten hielten sie davon ab.

Grafik 1: Ein inflationäres Umfeld – zum ersten Mal seit langem

Quelle: ICE BoA Indices/OECD, Stand: 30 September 2022

Doch im laufenden Jahr hatten die Zentralbanken keine andere Wahl, als die Zinssätze zu erhöhen, da die Inflation in der Eurozone die 10-Prozent-Marke und in den USA die 8-Prozent-Marke überschritten hat – und damit weit über den Zielwerten von 2 Prozent liegt. Da auch die Zinsen für Staatsanleihen über die gesamte Renditekurve hinweg steigen und sich die Renditespannen der Unternehmen ausweiten, führt dies unweigerlich dazu, dass die Finanzierungskosten der Unternehmen auf ein Niveau klettern, das wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben.

Steigende Zinsen setzen schwächere Unternehmen unter Druck

Bei fremdfinanzierten Hochzinsemittenten wirken sich die höheren Kosten für den Schuldendienst unweigerlich auf Cashflow und Erträge aus. Einige werden geringere Gewinne erwirtschaften und ihre Dividendenausschüttungen kürzen; andere könnten ums Überleben kämpfen. Wir gehen davon aus, dass die schwächsten Kredite – mit dem Rating CCC – stärker unter Druck geraten werden. Das Ausfallrisiko erhöht sich im Vergleich zu den vergangenen 15 Jahren, die von günstigen Finanzierungsbedingungen geprägt waren.

Der Druck auf die Unternehmen dürfte weiter zunehmen, sofern die derzeitige hohe Inflation weiterhin anhält. Der Hintergrund: Viele der Inflationsfaktoren liegen außerhalb der Kontrolle der Zentralbanken. Eine Anhebung der Zinssätze hilft wenig, um Probleme wie logistische Engpässe, Rohstoffknappheit und den in vielen Ländern evidenten Mangel an Arbeitskräften zu lösen.

Aus Sicht des Fondsmanagements ist es entscheidend zu verstehen, welche Unternehmen sich in diesem raueren Umfeld gut entwickeln können. Einige Unternehmen befinden sich in einer starken Position: Sie stellen außergewöhnliche Produkte her und können ihre Preise steuern. Solche robusten Unternehmen sind jedoch eher unter den Emittenten von Investment-Grade-Anleihen zu finden.

Das derzeitige Umfeld könnte indes für die Private-Equity-Unternehmen, die einen Teil des High-Yield-Universums ausmachen, eine besondere Herausforderung darstellen. Ein Anstieg der so genannten risikofreien Zinssätze – also der Zinssätze für Staatsanleihen – erhöht den Abzinsungssatz, der zur Bewertung von Aktien an den öffentlichen Märkten zum Einsatz kommt. Folglich sinken die Aktienbewertungen, etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis des marktbreiten US-Index S&P 500 derzeit bei 20 (auf der Grundlage der für 2021 gemeldeten Gewinne) und damit unter dem Wert von 25 vor einem Jahr, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis des technologielastigen US-Index Nasdaq von 31 vor einem Jahr auf 25 gesunken ist (und im Mai 2022 seinen Tiefpunkt bei 20 erreichte).

Überraschenderweise gab es 2022 kaum Unterschiede in der Performance von Anleihen mit unterschiedlichen Bonitätsbewertungen. Wir glauben jedoch nicht, dass dieser Umstand anhält: Die schwächeren Unternehmen haben mit steigenden Zinsen zu kämpfen und dürften daher mit einer höheren Risikoprämie gehandelt werden.

Eine weitere Herausforderung für Hochzinsunternehmen sind die anhaltende Energiekrise und die Energiewende. Sie führen zu einer Verteuerung von Energie und setzen die Unternehmen in allen Sektoren weiter unter Druck (Grafik 2). In einem solchen Umfeld bevorzugen wir zum einen traditionell stabile Sektoren wie Telekommunikation und zum anderen Unternehmen mit soliden Auftragsbeständen und guten Kreditratings – etwa Autohersteller.

Grafik 2: Alle Sektoren unter Druck

Quelle: ICE BoA Indices , Stand: 30 September 2022

Stockpicking wird wichtiger

Im Jahr 2022 hat sich die vorsichtige Positionierung in unseren Portfolios bisher nicht ausgezahlt. In diesen für Hochzinsanleihen beispiellosen Zeiten ist dessen ungeachtet die intensive Analyse entscheidend. Unser Team und der von ihm vertretene Anlageprozess hat schon eine Reihe von schwierigen Kreditzyklen gemeistert. Wir suchen auch weiterhin nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, die diese schwierige Marktphase gut durchstehen können.

Die heutigen hohen und steigenden Zinsen sind für Hochzinsanleihen beispiellos, aber letztlich sind alle Krisen auf ihre eigene Art und Weise besonders: Die durch die Pandemie ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten waren beispielsweise ebenso speziell wie die Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009.

Im Fondsmanagement geht es stets darum, durch intensives Research die Unternehmen zu finden, die gut durch schwieriges Fahrwasser kommen. Irgendwann sinken Inflation und Zinsen wieder und die Lage beruhigt sich – zumindest für diejenigen, die gut navigiert haben.