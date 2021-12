Hochzinsanleihen-Experte von Bantleon „Das kann gefährlich werden“

Eigentlich bin ich ein Freund von Hochzinsanleihen, und ich glaube auch, dass der Markt mindestens bis Ende des Jahres stabil bleiben wird. Anleger suchen Rendite und kaufen entsprechend. Aber ich warne davor, das Liquiditätsrisiko zu unterschätzen.Es geht darum, was während der Laufzeit passieren kann. Die Liquidität kann den Preis einer Anleihe enorm beeinflussen. Wenn Anleger verstärkt aus High-Yield-Fonds aussteigen wollen, müssen die Fondsmanager Anleihen verkaufen, was zu temporären Marktverwerfungen führen kann.Vor der Finanzkrise sind meistens Banken als Intermediäre aufgetreten. Sie haben Anleihen übernommen und später weiterverkauft und damit den Markt liquide gehalten. Das können sie heute kaum noch, da sie ihre Bestände wegen der verschärften Regulierung um Basel III um 50 bis 70 Prozent abgebaut haben.Zunächst gibt es keinen Umsatz, weil ja kein Käufer da ist. Die Preise fallen, und die Spanne für Anund Verkauf dehnt sich aus. Wenn die Kurse tief genug liegen, treten Hedgefonds und Distressed-Manager auf den Plan und greifen günstig zu.Das sehe ich auch so, deshalb ist es vielleicht kein Zwang, der zum Ausverkauf führt.Ein Drang. Anleger sitzen auf Hochzinsanleihen mit Renditen von 3 bis 5 Prozent und stattlichen Kurszuschreibungen. Wenn die Zinsen für risikofreie Anlagen einmal steigen, werden sie sich fragen: „Wo ist eigentlich das High in meinem High Yield?“ Dann beginnen sie zu verkaufen und reißen andere Anleger mit. Man hat das in diesem Jahr im Juli und August gesehen, als es einen Ausverkauf gab. Und bis Mitte Oktober kam es wegen schlechter Konjunkturdaten erneut zu deutlichen Kursverlusten.Es war tatsächlich nicht viel, weil sich der Markt nach wenigen Tagen wieder gefangen hat. Aber in manchen Marktsegmenten gab es schon keine Kurse mehr. Wenn die Kurse um 4 Prozent oder mehr gefallen wären, hätte die Sache wirklich anders ausgesehen. Zudem sind die 2 Prozent nur ein Durchschnitt aller Rating-Klassen. CCC-Papiere haben über 8 Prozent verloren.Mit Blick auf die zum Jahresende wieder anziehende Konjunktur in der Eurozone kann man Marktverzerrungen nutzen, um vereinzelte Positionen in High Yields auszubauen. Aber man sollte nicht sein ganzes Vermögen dort anlegen, das ist zu gefährlich.