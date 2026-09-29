Ranking: Die 20 bestbezahlten CEOs aus den USA 2025
Wenn es um Spitzengehälter geht, spielen amerikanische Konzernchefs in einer eigenen Liga. Die 20 bestbezahlten Manager der USA bringen es 2025 auf Summen, bei denen selbst zweistellige Millionenbeträge nur den Einstieg markieren – ganz oben wird es dann fast unvorstellbar. Auffällig ist auch, aus welchen Branchen die Top-Verdiener kommen: Die Finanzwelt ist überraschend stark vertreten.
Wer es in die Rangliste geschafft hat, wie viel die Chefs verdienen und was ihre Unternehmen eigentlich machen, verrät die folgende Strecke – von Platz 20 bis an die Spitze.
Gesamtvergütung 2025: 74 Mio. US-Dollar
Apple baut das iPhone – und verdient längst nicht mehr nur daran: Macs, iPads, die Apple Watch und ein stetig wachsendes Servicegeschäft von App Store bis iCloud spülen dem wertvollsten Konzern der Welt Quartal für Quartal Milliarden in die Kasse.
Tim Cook führt Apple seit 2011, damals als Nachfolger von Steve Jobs. Für einen der bekanntesten Manager der Welt wirken 74 Millionen Dollar fast bescheiden – jedenfalls gemessen an denen, die weiter oben auf dieser Liste warten. Sein Verdienst besteht ohnehin kaum aus Gehalt, sondern vor allem aus Aktien, deren Wert am Kurs von Apple hängt. Dazu kommen Posten, die auf keiner normalen Gehaltsabrechnung auftauchen: Sicherheitsvorkehrungen und Privatflüge, die der Konzern aus Sicherheitsgründen übernimmt.