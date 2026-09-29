Bestbezahlte CEOs 2025: Vier Wall-Street-Banken und ein Fintech schaffen es in die US-Top-20. Wer wie viel verdient – und wer das Ranking mit Abstand anführt.

Wenn es um Spitzengehälter geht, spielen amerikanische Konzernchefs in einer eigenen Liga. Die 20 bestbezahlten Manager der USA bringen es 2025 auf Summen, bei denen selbst zweistellige Millionenbeträge nur den Einstieg markieren – ganz oben wird es dann fast unvorstellbar. Auffällig ist auch, aus welchen Branchen die Top-Verdiener kommen: Die Finanzwelt ist überraschend stark vertreten.

Wer es in die Rangliste geschafft hat, wie viel die Chefs verdienen und was ihre Unternehmen eigentlich machen, verrät die folgende Strecke – von Platz 20 bis an die Spitze.

Platz 20: Tim Cook, Apple 1 / 20 Tim Cook mit Donald Trump. Bildquelle: Imago Images / ZUMA Press Wire