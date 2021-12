Höchste Qualität Telos-Rating: AAA- für den DeAM-Fonds WOP 3

Telos bewertet den DeAM-Fonds WOP 3 (WKN: DBA036) von Deutsche Asset & Wealth Management mit der Note AAA-. Damit erfüllt der europäische Rentenfonds höchste Qualitätsstandards. Fondsmanager Ernest Maul stehen der stellvertretende Portfoliomanager Ulrich Willeitner sowie sieben Team-Mitglieder zur Seite.Das Anlageuniversum besteht grundsätzlich aus Anleihen, die in der Benchmark – dem iBoxx Euro Overall Index – gelistet sind. Es umfasst somit verschiedene Anleihekategorien wie Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Pfandbriefe oder Corporates. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Situation Europas investieren Maul und sein Team verstärkt in Corporates und Pfandbriefe (etwa 50 Prozent). Außerdem nehmen sie vor allem Staatsanleihen ins Portfolio – dabei sehen sie jedoch von einigen Peripheriestaaten ab. Das Portfolio setzen sie benchmarkunabhängig zusammen. Der iBoxx Euro Overall dient hier lediglich als Orientierungsgröße. Um im Portfolio zu landen, müssen die Papiere mindestens mit BBB- bewertet sein.Für die einzelnen Titel schauen sich Maul und sein Team zunächst die einzelnen Unternehmen an und bewerten die Wachstumsmöglichkeiten. Danach nehmen sie die Chancen in der jeweiligen Branche und im Gesamtmarkt unter die Lupe. Da die Schuldenproblematik sich in einigen Euro-Mitgliedsstaaten verschärft hat, berücksichtigen sie aber auch zunehmend erst die Länder beziehungsweise Märkte und schauen sich dann die Papiere der Unternehmen an.