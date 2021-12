Höchste Qualität Telos-Rating: AAA- für den Sarasin Fairinvest Universal Fonds

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Sarasin Fairinvest Universal Fonds (WKN: 531712) vom Schweizer Bankhaus J. Safra Sarasin mit der Note AAA-. Damit erfüllt der defensive Mischfonds höchste Qualitätsstandards. Fondsmanager Dennis Bützer stehen der stellvertretende Portfoliomanager Philipp Murmann sowie 26 Analysten zur Seite.Das Anlageuniversum erstreckt sich über nachhaltige europäische Aktien und in Euro lautende Anleihen. Für letztere gilt ein Mindest-Rating von A-. Für die Aktienanlage sucht das Team ausschließlich Unternehmen, die ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Die Aktienquote liegt zwischen 20 und 30 Prozent.Der Investmentansatz stützt sich also vor allem auf eine Nachhaltigkeitsanalyse. Hierzu schaut sich das Team zunächst den Beitrag der Branche zu Umwelt- und Sozialrisiken an. Im zweiten Schritt stuft es die Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit ein. Es betrachtet unter anderem den Energie- und Materialverbauch der Unternehmen und inwieweit sie erneuerbare Ressourcen verwenden.