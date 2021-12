Höchste Qualität Telos-Rating: AAA- für Sparinvest High Yield Value Bonds Fonds

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Sparinvest High Yield Value Bonds Fonds (ISIN: LU0232765429) der dänischen Fondsgesellschaft Sparinvest mit der Note AAA-. Damit erfüllt der aktiv gemanagte globale Rentenfonds höchste Qualitätsstandards. Fondsmanager Klaus Blaabjerg stehen Co-Manager Sune Hojholt und drei weitere Portfoliomanager zur Seite.Das Anlageuniversum erstreckt sich über globale Hochzinsanleihen. Dabei hat der Fonds europäische Unternehmen im Fokus, die vermehrt auf dem Energiesektor tätig sind. Die Manager investieren mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Hochzinsanleihen mit niedriger Bonität. Zusätzlich können sie auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit anderen Ratings anlegen.