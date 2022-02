GDV-Zahlen Hier altert Deutschlands Bevölkerung am schnellsten

In keiner anderen Region Deutschlands alterte die Bevölkerung in den vergangenen 20 Jahren so rasant wie in Suhl. Seit dem Jahr 2000 stieg hier der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung von 15,4 auf 33,3 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Nur 100 Autobahnkilometer von Suhl entfernt liegt Bamberg. Hier schrumpfte der Anteil der Bürger im Rentenalter im selben Zeitraum von 20,6 auf 19,7 Prozent. Damit stehen die Franken am anderen Ende der Alterungsskala.

Quelle: GDV

Klaus Fried­rich, Pro­fes­sor für Sozi­al­geo­gra­fie an Mar­tin-Luther-Uni­ver­si­tät Halle-Wit­ten­berg, sagt dazu: „Der Aderlass im Osten Deutschlands ist gestoppt. Aber die Folgen sind gravierend. Dass Städte wie Bamberg oder Regensburg mit ihren Universitäten junge Leute anziehen, ist ein durchgängiges Muster, nicht nur in Bayern.“ Viele ländliche Regionen bluteten dagegen aus, vorrangig im Osten. „Aufhalten kann man diese Entwicklung nicht, man kann sie aber gestalten“, so Friedrich.