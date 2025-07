Foto: Videostill: https://campus.pictet.com/responsibility

Auch beim Bodenaushub wurde eine verantwortungsvolle und innovative Lösung gefunden. Um die Umweltbelastung in jeder Phase des Bauprojekts so gering wie möglich zu halten, wurden die rund 80.000 Kubikmeter Erde – genug, um 35 olympische Schwimmbecken zu füllen oder mehr als 9.000 Lkw-Ladungen – per Bahn statt auf der Straße abtransportiert und 95 Kilometer entfernt umweltfreundlich in den Neuenburgersee eingebracht. Dadurch konnte der CO₂-Fußabdruck pro Tonne Material halbiert werden.