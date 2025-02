Startseite

Versicherungen

Neuer Höchstrechnungszins: So reagieren BU-Versicherer

Auch Bestandsverträge betroffen So passen Anbieter ihre BU-Versicherungen an den neuen Höchstrechnungszins an

Acht BU-Versicherer erklären, wie sich der höhere Höchstrechnungszins auf ihre Prämien- und Leistungskalkulation auswirkt und wie auch Bestandsverträge davon profitieren.