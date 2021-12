Hohe Preise für Immobilien in Top-Lagen der deutschen Ferienorte Bis zu 12 Millionen Euro für ein Häuschen auf Sylt

Die Nachfrage nach Ferienimmobilien und Zweitwohnsitzen in Deutschland steigt seit Jahren kontinuierlich an. Dabei entwickelt sich der Markt regional und in den einzelnen Lagen sehr unterschiedlich. Teilweise sind die Preise für Wohnimmobilien in den beliebten Urlaubsorten weiter gestiegen.Mit bis zu 14.000 Euro pro Quadratmeter erzielten Eigentumswohnungen auf Norderney im 1. Quartal 2014 die höchsten Preise. Im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser liegt Sylt mit Preisen von bis zu 12 Millionen Euro vorne. Das geht aus dem „Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2014“ von Engel & Völkers hervor. Bei den Angaben handelt es sich um durchschnittlich erzielte Summen, absolute Top-Preise werden hierbei nicht berücksichtigen.„In nahezu allen betrachteten Ferienorten übersteigt die Nachfrage nach hochwertigen Ferienimmobilien das Angebot“, sagt Kai Enders, Vorstandsmitglied bei Engel & Völkers. „Besonders in den 1a-Lagen werden Topimmobilien auch künftig ein knappes Gut bleiben.“Darauf habe auch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer zum 1. Januar 2014 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wenig Einfluss. Entsprechend ziehen an einigen Standorten die Preise weiter an. Auf Föhr ist die untere Preisgrenze bei Ein- und Zweifamilienhäusern in sehr guten Lagen von 450.000 im Jahr 2013 auf 550.000 Euro im 1. Quartal 2014 gestiegen. Auch in den Toplagen auf Rügen und am Timmendorfer Strand haben die Preise von Eigentumswohnungen weiter angezogen.Da Ferienimmobilien in den guten und sehr guten Lagen am Tegernsee und in Garmisch-Partenkirchen begrenzt sind, schauen sich Käufer hier inzwischen auch nach mittel-guten und einfachen Lagen um. Entsprechend bewegen sich die Preise auch hier leicht nach oben. Die Quadratmeterpreise von Eigentumswohnungen in sehr guten Lagen reichten im 1. Quartal 2014 in der Spitze von 5.500 Euro am Chiemsee über 7.500 Euro auf Usedom bis zu 13.000 Euro auf Sylt.Vergleichsweise erschwinglich gibt es Immobilien in Toplage auf Langeoog, Borkum und Amrum. Ein- und Zweifamilienhäuser in sehr guter Lage auf Juist kosteten zwischen 1,3 Millionen Euro und 3 Millionen Euro. In der Region Fischland-Darß-Zingst erreichten die Immobilienpreise in diesem Segment Werte von bis zu 3,5 Millionen Euro.Für den weiteren Jahresverlauf rechnet Engel & Völkers insgesamt mit einer stabilen bis leicht steigenden Preisentwicklung. Der „Ferienimmobilien Marktbericht Deutschland 2014“ zeigt aber, dass die Entwicklung in den einzelnen Lagen der Ferienregionen auch weiterhin sehr unterschiedlich verläuft.Auf den Ostfriesischen Inseln werden derzeit zum Beispiel zahlreiche Neubauprojekte umgesetzt, was ein wenig den Preisdruck nimmt. Für den Tegernsee hingegen rechnet Engel & Völkers in allen Segmenten und Lagen mit einem weiteren Anstieg der Preise – insbesondere in der unteren Preisregionen.