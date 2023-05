Experte von Allington Investors warnt Das Risiko eines verlorenen Jahrzehnts für Big Tech ist sehr hoch

Einfach war die Welt für Aktionäre in den vergangenen zehn Jahren: Niedrige Zinsen und stark steigende Gewinne. Wer den Megatrend Digitalisierung richtig erkannt hat und die größten amerikanischen Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft gekauft hat, konnte beeindruckende Ergebnisse erzielen. „Alles gut“ könnte man also denken. Microsoft beispielsweise ist erfolgreicher denn je, die Marktstellung unangefochten und weiteres Wachstum lockt.

Warum die hohen Erwartungen an Technologieriesen zur Vorsicht mahnen

An der Börse gibt es jedoch eine Grundregel: Genau dann, wenn das künftige Wachstum eines Unternehmens, einer Branche oder eines ganzen Markts von den Marktteilnehmern als gegeben erachtet wird, sollte man vorsichtig werden und Fragen stellen. Ich bin überzeugt, dass heute für die großen Technologietitel genau dieser Moment gekommen ist. Was lässt mich erwarten, dass diese Unternehmen in den kommenden zehn Jahren deutlich schlechter abschneiden werden? Allen voran ist es ihre hohe Bewertung und die damit verbundenen überhöhten Erwartungen.

Bleiben wir zunächst bei Microsoft und werfen einen Blick in die Vergangenheit: Die aktuelle Erfolgssträhne an der Börse begann im Jahr 2013 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10. Heute liegen wir bei einem KGV von 33. Der Anstieg der Bewertung resultiert aus der guten Unternehmensentwicklung in diesem Zeitraum – die Nettogewinne sind im Schnitt um 15 Prozent pro Jahr angestiegen. Der Aktienkurs hat im gleichen Zeitraum aber um etwas mehr als 25 Prozent pro Jahr zugelegt, weil die Aktionäre heute bereit sind, deutlich mehr für jeden Dollar Gewinn zu bezahlen als noch vor zehn Jahren.

Premium-KGV bei Microsoft: Wie lang wird es halten?

Würde Microsoft die Wachstumsraten der vergangenen zehn Jahre halten, dann würde das Unternehmen bis 2033 seinen Gewinn auf rund 280 Milliarden US-Dollar vervierfachen. Die enorme Größe der Firma macht es aber von Jahr zu Jahr schwieriger, die hohen Gewinnsteigerungen durchzuhalten. Aus diesem Grund halte ich es bereits für optimistisch, wenn der Gewinn bis 2033 um acht Prozent jährlich auf 150 Milliarden gesteigert werden kann. Bei einem langsameren Gewinnwachstum wird sich das aktuelle Premium-KGV nicht halten lassen. Geht das KGV auf einen für Qualitätsunternehmen mit mittleren Wachstumsraten angemessenen Wert von 20 zurück (immerhin noch das doppelte von 2013), dann verdienen Aktionäre nur noch 2,7 Prozent pro Jahr und schaffen vermutlich noch nicht einmal den Inflationsausgleich.

An diesem Beispiel erkennt man, welche Sprengkraft die Kombination aus niedrigeren Wachstumsraten und einem leichten Bewertungsrückgang entfalten kann. Aktionäre sollten die Bewertungen von Unternehmen aufmerksam beobachten und sich immer die Frage stellen, wie viel künftiger Erfolg erreicht werden muss, um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen.

Kleine und mittelgroße Unternehmen als vielversprechende Option

Ich glaube, dass aufgrund der hohen Bewertungen für die großen Mega Caps das Risiko eines verlorenen Jahrzehnts sehr hoch ist. Die Bewertung kleiner und mittelgroßer Unternehmen ist heute deutlich attraktiver und wir glauben, dass viele Hidden Champions ihre Wachstumserwartungen in den nächsten zehn Jahren erreichen können.

Conrad Lauterbach © Allington Investors AG

Hier finden Investoren also das, was sie eigentlich suchen: Die Chance auf eine gute Gewinnentwicklung mit dem zusätzlichen Potenzial auf steigende Bewertungen, das heißt höhere KGVs in der Zukunft. Das wird meines Erachtens das Rezept sein, um in den kommenden Jahren die besten Ergebnisse am Aktienmarkt zu erreichen. Wir haben bereits am Beispiel Microsoft gesehen, wie positiv die Kursentwicklung sein kann, wenn niedrige Anfangsbewertung und positive Geschäftsentwicklung zusammenkommen.

Über den Autor: Conrad Lauterbach ist Vorstand und Managing Partner bei der Allington Investors AG in Bad Homburg von der Höhe.