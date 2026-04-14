Freiheit ohne Struktur ist Überforderung. Celine Nadolny erklärt, warum New Work an einer fehlenden Kompetenz scheitert – und was sich ändern muss, damit es funktioniert.

„Freiheit ohne die Fähigkeit, sie zu nutzen, ist keine Freiheit. Sie ist eine Überforderung, die sich als Privileg tarnt“, findet Celine Nadolny.

Ich habe ein Remote-Team geführt. Freelancer, Festangestellte, Teilzeitkräfte – alle verteilt über verschiedene Städte, verbunden über Slack, Zoom und gute Absichten. Es klang nach allem, was man heute unter New Work versteht: flexibel, ortsunabhängig, modern. Und ich war überzeugt davon, dass es funktionieren würde.

Es hat nicht funktioniert.

Nicht, weil die Technik versagt hätte. Nicht, weil die Menschen schlecht gewesen wären. Sondern weil ich beobachten musste, wie Mitarbeiter, denen ich Freiheit gegeben hatte, schlichtweg nicht in der Lage waren, ihren eigenen Arbeitsalltag zu strukturieren. Aufgaben blieben liegen. Deadlines wurden zur groben Orientierung statt zur Verbindlichkeit. Und selbst finanzielle Anreize, die ich bewusst in die Verträge eingebaut hatte, änderten nichts an der Leistung. Irgendwann habe ich die Reißleine gezogen – und bin heute wieder vollständig als Selbstständige unterwegs, ohne festes Team.

Das war keine einfache Entscheidung. Aber es war eine ehrliche.

Was New Work verspricht – und was es oft liefert

Die New-Work-Debatte wird seit Jahren mit einer erstaunlichen Einseitigkeit geführt. Auf der einen Seite stehen die Enthusiasten, die Homeoffice als Inbegriff moderner Freiheit feiern. Auf der anderen Seite die Traditionalisten, die alle zurück ins Büro beordern möchten – Stichwort Back to Office. Beide Seiten machen es sich zu leicht.

Denn die eigentliche Frage lautet nicht, wo wir arbeiten. Die eigentliche Frage lautet, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns selbst zu führen – unabhängig vom Ort.

Und genau hier liegt das Problem, über das kaum jemand spricht: New Work setzt eine Fähigkeit voraus, die die allermeisten Menschen nie gelernt haben. Selbstführung. Die Fähigkeit, sich selbst Struktur zu geben, Prioritäten zu setzen, Ablenkungen zu widerstehen und Ergebnisse zu liefern – ohne dass jemand daneben steht und kontrolliert.

Wer diese Fähigkeit mitbringt, für den kann Homeoffice ein enormer Produktivitätsgewinn sein. Wer sie nicht mitbringt, für den wird die neu gewonnene Freiheit schnell zu verkleidetem Chaos.

20 Prozent produktiver – aber nur bis zum Kipppunkt

Wer mir nun vorwirft, ich würde hier nur meine persönliche Frustration verarbeiten, den darf ich auf eine der bisher umfangreichsten Studien zum Thema hinweisen. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation hat gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse über zwei Jahre hinweg die Produktivität von rund 11.000 Mitarbeitern untersucht – nicht mit Umfragen und Selbsteinschätzungen, sondern anhand harter Leistungsdaten.

Das Ergebnis: Im Homeoffice bearbeiteten die Beschäftigten im Schnitt rund 20 Prozent mehr Kundenanliegen als im Büro. Auf den ersten Blick ein klares Argument für das Arbeiten von zu Hause.

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Doch die Studie zeigt ebenso deutlich, dass diese Produktivitätsvorteile nur bis zu einem bestimmten Punkt bestehen. Der Kipppunkt liegt bei etwa 60 Prozent Homeoffice-Anteil – also gut drei Tagen pro Woche. Darüber hinaus sinkt die Produktivität wieder, weil der fachliche Austausch, die informellen Gespräche und die sozialen Kontakte wegbrechen, die für die produktive Arbeit im Homeoffice erst die Grundlage bilden.

Oder anders formuliert: Wer nur noch von zu Hause arbeitet, verliert irgendwann die Verbindung zu den Menschen und Informationen, die er braucht, um von zu Hause aus gut arbeiten zu können. Ein Teufelskreis. Und übrigens auch ein Muster, das ich in meinem eigenen Team exakt so beobachtet habe – lange bevor ich die Studie kannte.

Die Freiheit, die sich selbst auffrisst

Was mich an der öffentlichen Debatte mitunter am meisten stört, ist diese reflexhafte Romantisierung des Homeoffice. Flexibilität, Work-Life-Balance, keine Pendelzeit – all das klingt wunderbar. Aber kaum jemand spricht über die Schattenseite, die längst durch Daten belegt ist: Ein Drittel der Beschäftigten arbeitet regelmäßig abends oder am Wochenende. Mehr als zwei Drittel halten keine regulären Pausen ein. Und jeder Sechste fühlt sich im Homeoffice regelmäßig einsam. Das ist keine Freiheit. Das ist Selbstausbeutung mit Yogahosen-Ästhetik.

Ich habe das bei meinen eigenen Mitarbeitern gesehen: Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen, die Tagesstruktur löst sich auf, die Produktivität sinkt – und gleichzeitig steigt das schlechte Gewissen, weil man das Gefühl hat, nie genug zu tun. Es entsteht ein Grundrauschen aus Schuldgefühlen und Orientierungslosigkeit, das erstaunlich viele für normal halten, weil es ja ohnehin zum vermeintlich freien Arbeitsmodell dazugehöre.

Aber genau das ist der Punkt: Freiheit ohne die Fähigkeit, sie zu nutzen, ist keine Freiheit. Sie ist eine Überforderung, die sich als Privileg tarnt.

Zwischen Laptop und Lagerfeuer – was wirklich funktioniert

Ich bin keine Gegnerin von Remote Work. Im Gegenteil: Ich bin eine Freundin von internationalen Teams, von flexiblen Arbeitsorten und davon, dass nicht jede stupide Routineaufgabe zwingend im Büro erledigt werden muss. Was ich aber aus eigener Erfahrung gelernt habe, ist, dass Teams ebenfalls zusammenwachsen müssen – und das passiert nicht über Bildschirme allein.

Wir haben damals als Team eine mehrwöchige Reise nach Costa Rica gemacht. Und ich erinnere mich bis heute daran, wie in diesen wenigen Wochen mehr Verbundenheit, mehr gegenseitiges Verständnis und mehr kreative Ideen entstanden sind als in Monaten der täglichen Remote-Zusammenarbeit. Nicht weil Costa Rica besonders inspirierend war – sondern weil Menschen eben Menschen sind. Wir brauchen einander physisch, um Vertrauen aufzubauen. Wir brauchen gemeinsame Erlebnisse, um Loyalität zu entwickeln. Und wir brauchen manchmal den Blick in die Augen unseres Gegenübers, um zu spüren, ob wir noch auf demselben Weg sind.

Eine der umfangreichsten randomisierten Studien zum Thema – veröffentlicht 2024 im Fachjournal Nature – bestätigt das: Hybrides Arbeiten senkte die Kündigungsrate um ein Drittel, ohne die Produktivität oder die Beförderungschancen zu beeinträchtigen. Nicht Vollzeit-Remote, nicht Vollzeit-Büro – sondern die bewusste Kombination aus beidem.

Die Lösung liegt deshalb weder im dogmatischen „Alle zurück ins Büro“ noch im naiven „Arbeite von überall“ – sondern in einer ehrlichen Differenzierung: intensive Projektphasen, kreative Zusammenarbeit, Teambuilding? Gemeinsam, vor Ort, mit voller Energie. Konzentrierte Sacharbeit, Recherche, Routinetätigkeiten? Remote, im eigenen Rhythmus, ohne künstlichen Präsenzzwang.

Aber – und das ist die Bedingung, die viel zu selten ausgesprochen wird – dieses Modell funktioniert nur mit Menschen, die sich selbst führen können.

Selbstführung: Die Kompetenz, die niemand lehrt

Wir investieren Jahre in Ausbildungen, Studiengänge und Weiterbildungen. Wir lernen Projektmanagement, Datenanalyse und Verhandlungsführung. Aber die Fähigkeit, den eigenen Arbeitstag zu strukturieren, Ablenkungen zu widerstehen und auch dann diszipliniert zu arbeiten, wenn niemand zuschaut – die wird nirgendwo systematisch vermittelt. Peter Drucker nannte es „Managing Oneself“ und hielt es für eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Das war vor über 25 Jahren. Geändert hat sich seitdem erstaunlich wenig.

Dabei ist genau das die Schlüsselkompetenz der modernen Arbeitswelt. Denn die Unternehmen, die heute Präsenzpflicht verordnen, tun das in den meisten Fällen nicht aus Überzeugung, sondern aus Hilflosigkeit. Sie haben keine bessere Antwort auf das Problem, dass ein erheblicher Teil ihrer Belegschaft ohne äußere Struktur nicht funktioniert. Und anstatt in Selbstführung zu investieren, greifen sie zum einfachsten Werkzeug, das sie kennen: Kontrolle.

Das ist nachvollziehbar – aber keine Lösung. Denn Kontrolle löst kein Kompetenzproblem. Sie verdeckt es nur.

Wer als Unternehmen langfristig von hybriden Modellen profitieren will, muss in die Selbstführungsfähigkeit seiner Mitarbeiter investieren – nicht in schärfere Überwachungstools. Und wer als Arbeitnehmer die Freiheit des Homeoffice für sich beansprucht, muss bereit sein, diese Freiheit durch Ergebnisse zu rechtfertigen. Nicht durch Anwesenheit vor dem Laptop, nicht durch volle Kalender, sondern durch das, was letzten Endes zählt: Wertschöpfung.

Freiheit ist kein Arbeitsmodell – sie ist eine Fähigkeit

Die Debatte um New Work wird oft geführt, als ginge es um Orte, Modelle und Regelungen. Drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Kernarbeitszeit ja oder nein. Präsenzpflicht oder Vertrauensarbeitszeit. All das hat seine Berechtigung – aber es greift zu kurz.

Denn am Ende scheitert New Work nicht an falschen Modellen. Es scheitert an Menschen, die nie gelernt haben, sich selbst zu führen. Und es gelingt dort, wo Menschen Verantwortung nicht als Bürde, sondern als Voraussetzung für echte Freiheit begreifen.

Ich habe auf dem harten Weg gelernt, dass Freiheit kein Geschenk ist, das man verteilen kann – weder als Unternehmerin an ein Team noch als Gesellschaft an eine Belegschaft. Freiheit ist eine Fähigkeit. Und wie jede Fähigkeit muss sie entwickelt, trainiert und ernst genommen werden.

Die spannendste Frage der modernen Arbeitswelt ist daher nicht, ob wir im Büro oder zu Hause arbeiten. Sondern ob wir bereit sind, die Verantwortung für unsere eigene Produktivität zu übernehmen – unabhängig davon, wo unser Schreibtisch steht.

Und Hand aufs Herz: Wie viele Menschen kennen Sie, die diese Frage ehrlich mit Ja beantworten können?