Homeoffice – ein Auslaufmodell? Zumindest kann es so erscheinen, wenn man die Nachrichten verfolgt. Dem J.P.-Morgan-Chef Jamie Dimon ist die Arbeit von zu Hause generell ein Gräuel, bei ihm heißt es zurück zur Präsenzpflicht. Und auch Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, setzt zumindest verschärfte Regelungen durch.

Ein genereller Trend scheint dies aber nicht zu sein, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergeben hat. „Wir sehen in den Daten keinerlei Hinweise darauf, dass das Homeoffice auf dem Rückzug ist“, wird Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour in der Pressemitteilung dazu zitiert. Stattdessen habe sich die Quote stabilisiert. So hätten im Februar 24,5 Prozent der Beschäftigten in Deutschland zumindest teilweise von zu Hause gearbeitet, wie aus der Konjunkturumfrage des Instituts hervorgehe. Im August 2024 habe dieser Anteil bei 23,4 Prozent gelegen. Alipours Fazit daher: „Homeoffice hat sich fest etabliert, einzelne Initiativen von Unternehmen, ihre Beschäftigten ins Büro zurückzuholen, bilden keinen statistisch ablesbaren Trend.“

Beschäftigte bei Dienstleistern arbeiten dabei am häufigsten von zu Hause aus (34,3 Prozent). Im verarbeitenden Gewerbe sind es 16,9 Prozent, im Handel 12,5 Prozent. Schlusslicht ist – wenig überraschend – die Baubranche mit 4,6 Prozent.

>>> Wenn Sie mehr dazu lesen möchten, wie das Thema Homeoffice in der Finanzbranche gehandhabt wird: DAS INVESTMENT hat dazu eine exklusive Umfrage unter Asset Managern, bankenunabhängigen Vermögensverwaltern sowie Sparkassen durchgeführt.

Hybride Homeoffice-Modelle beeinträchtigen die Produktivität nicht

Laut Alipour ist es dabei nicht unbedingt eine erwartete höhere Leistung der Mitarbeiter, die zu der Entscheidung führt, diese mehr ins Büro zu beordern: „Solche Maßnahmen können auch freiwillig Kündigungen fördern.“ Denn Studien für die USA würden zeigten, dass Unternehmen unter wirtschaftlichen Druck das Homeoffice häufiger einschränken.

Hinzu komme: Die Forschung zeige, dass hybride Homeoffice-Modelle die Produktivität in der Regel nicht beeinträchtigen. Wenn Präsenztage stärker koordiniert werden, stärke dies den persönlichen Austausch und die Produktivität. Dadurch verringere sich zwar die Flexibilität für Beschäftigte – allerdings jedoch nicht zwangsweise auch der Umfang der Homeoffice-Tage.