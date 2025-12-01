Der Vermögensverwalter Honestas aus Hamburg holt Andreas Schubert als Portfoliomanager. Er war zuletzt bei Ariad Asset Management tätig.

Zuvor leitete Schubert das Fonds- und Portfoliomanagement Aktien bei Signal Iduna Asset Management und verantwortete als Senior Portfoliomanager bei Warburg Invest Multi-Asset-Mandate. Seine Karriere begann 1996, weitere Stationen führten ihn zur HSH Nordbank, zu Marcard, Stein & Co. sowie zur Hypovereinsbank, wo er sich auf Anleihenmanagement spezialisierte.

Mit der Neubesetzung reagiert das inhabergeführte Wertpapierdienstleistungsinstitut Honestas laut eigener Aussage auf die gestiegene Nachfrage in der Vermögensverwaltung.

Honestas wurde 2006 gegründet und bietet Vermögensverwaltung sowie Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren.