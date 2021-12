Astrid Lipsky 26.02.2009 Lesedauer: 1 Minute

Hongkong: Chance für deutsche Cleantech-Firmen

Hongkongs Finanzminister John Tsang will die Wirtschaft in diesem Jahr mit 300 Milliarden Hongkong Dollar, rund 30 Milliarden Euro, unterstützen. Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei auf dem Infrastruktur- und Bausektor, grünen Technologien und der Finanzbranche liegen, so Tsang in seiner Haushaltsrede.