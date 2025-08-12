Honorarberatung ist bisher nur für wenige Finanzberater eine Alternative. Makler Stephan Busch erklärt, welche Einstellung und Handwerkszeug es für den Einsatz braucht.

Viele Vermittler, die ihr Handwerk beherrschen, merken irgendwann, dass sie ohne Raster und ohne Verkaufslogik beraten wollen, ohne die ständige Spannung zwischen Anspruch und Abrechnung. Dafür eignet sich am besten ein Modell, das Beratung nicht an Produkte koppelt. Der Weg dahin beginnt nicht bei der Technik, sondern mit einer grundsätzlichen Frage: Wie will ich arbeiten? Und was sagt das über mich aus?

Von der Haltung zur Struktur

Gute Beratung beginnt mit einer Haltung. Mit dem Willen, wirklich zu verstehen und mit klarem Zuhören. Vertrauen entsteht nicht durch Preislisten. Es entsteht durch Orientierung. Durch Mitdenken – auch zwischen den Gesprächen. Und durch das Gefühl: Hier sitzt jemand, der nicht auf einen Abschluss wartet, sondern aufrichtig begleitet. Doch irgendwann reicht Haltung nicht mehr - sie braucht ein Modell, das sie sichtbar macht und trägt.

Dabei geht es um folgende Fragen: Wer ist die Zielgruppe und wer nicht? Was wird konkret angeboten und warum genau so? Wie kommuniziert man seinen Wert, nicht als Methode, sondern als Versprechen? Ein stabiles Geschäftsmodell ersetzt dabei kein Fachwissen, aber es macht es wirksam. Vermittler arbeiten so nicht mehr aus einem Katalog, sondern aus einer klaren Beratungslogik heraus. Hier kommt als Alternative die Honorarberatung ins Spiel.

Honorarberatung ist kein Gütesiegel

Doch das Modell allein ändert nichts. Auch wenn Honorar unabhängig, transparent und fair klingt, kann eine Beratung auf dieser Basis oberflächlich bleiben - zu standardisiert, zu ineffizient, zu wenig persönlich. Honorar ist kein Qualitätsausweis, es ist ein Werkzeug. Und wie bei jedem Werkzeug zählt nicht der Name, sondern die Anwendung.

Umgekehrt bedeutet das aus meiner Sicht: Provision ist nicht automatisch ein Makel. Sie kann der erste Zugang zur Beratung sein - gerade für Menschen, die das System nicht hinterfragen, sondern Hilfe suchen. Entscheidend ist nicht, ob man Provisionen erhält, sondern, wie man damit umgeht.

Mehr Sichtbarkeit und Eigenständigkeit

Der Schritt zur Honorarberatung verändert nicht nur die Abrechnung, er verändert die Rolle. Man wird nicht mehr für ein Produkt bezahlt, sondern für eine Analyse. Viele erleben dadurch mehr Klarheit im Gespräch. Mehr Tiefe. Aber auch: mehr Verantwortung. Denn wenn eine Leistung ohne Vertragsabschluss im Raum steht, muss man sie erklären. Nicht jeder Kunde versteht das sofort und akzeptiert es. Aber man wird sichtbarer, wenn sagt, was man tut und warum man es genau so macht.

Vermittler treten mit der Entscheidung, auf dieses Vergütungsmodell zu setzen, aus der Komfortzone: kein Provisionsnetz, keine Produkttrainings, keine Incentives. Dafür die Chance auf mehr Freiheit bei gleichzeitiger Sichtbarkeit. Genau das macht Honorarberatung so kraftvoll, aber auch so fordernd.

Ein Praxisbeispiel: Wie eine klare Positionierung alles verändern kann

Lisa, 42, war zehn Jahre als Maklerin unterwegs. Sie konnte alles - und bot alles an: Kfz, Riester, Kapitalanlagen. Der Wechsel zur Honorarberatung änderte daran zunächst wenig. Erst als sie ehrlich Bilanz zog, wurde klar: Sie arbeitete breit, aber nicht tief genug - und das fühlte sich für sie zunehmend falsch an.

Heute berät sie gezielt Frauen zwischen 35 und 50, die nach Trennung, Elternzeit oder Karrierepause finanziell neu starten wollen. Dafür hat sie ihre komplette Beratung neu aufgestellt: Unter dem Titel „Lebensphasenberatung“ entwickelte sie einen strukturierten Ansatz mit Checklisten und Leitfäden, die ihre Kundinnen durch typische Ereignisse führen - etwa Scheidung, Wiedereinstieg oder Karrierewechsel. So hat jede Beratung nicht nur ein Ziel, sondern auch einen klaren Rahmen.

Gerade bei komplexen Themen wie Altersvorsorge und Vermögensaufbau folgt Lisa einem fest definierten Prozess, den sie konsequent anwendet - in jeder Beratung, unabhängig von der Person oder Vorgeschichte. Um ihre eigene Effizienz und die Wirkung für die Kundinnen im Blick zu behalten, hat sie eine Zeitmessung in ihre Abläufe integriert. So kann sie regelmäßig überprüfen, welche Teile des Prozesses den größten Mehrwert stiften und welche überarbeitet werden müssen.

Auch ihre Kommunikation hat Lisa neu gedacht. Ihre Website, ihre Mails, ihre Angebote - alles passt sie gezielt an die Lebensrealität ihrer Zielgruppe an: verständlich, nahbar, ohne Fachchinesisch. Nicht der Finanzmarkt steht im Mittelpunkt, sondern die Person, die vor ihr sitzt.

Ihr eigener Leitsatz lautet: „Ich berate Frauen auf Augenhöhe, damit sie wieder handlungsfähig werden.“ Das ist mehr als ein schöner Satz - es ist ihr Prüfstein. Sie hat daraus ihre persönliche Mission und Vision entwickelt: Frauen zu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbstbewusst zu treffen, unabhängig, fundiert und mit einem klaren Plan.

Ihre Beratung ist heute in zwei Pakete gegliedert: Kompaktberatung und Jahresbegleitung. Sachversicherungen? Bietet sie nicht mehr an - ganz bewusst. Denn Lisa weiß: Wer alles macht, wird nicht sichtbar. Und wer sich klar positioniert, wird gefunden. Das Ergebnis: weniger Streuverlust, mehr Wirkung - und Kundinnen, die gezielt nach genau dieser Haltung suchen.

Honorarberater als glaubwürdige Rolle

Das Beispiel zeigt eindrücklich: Honorarberatung macht Vermittler sichtbar - und zwar ganz konkret: in der eigenen Zielgruppe, in den Prozessen und der Sprache. Und im Preis. Denn irgendwann kommt der Moment, wenn gefragt wird: „Was kostet das?“ – und genau dann zeigt sich, ob man seinen Wert nur fühlt oder auch klar erklären und vermitteln kann.

Kunden hinterfragen Preise. Manche springen ab. Das fühlt sich angreifbar an - ist aber ehrlich. Denn echte Qualität erzeugt Reibung. Sie verlangt Haltung und lädt zum Dialog ein: Was wäre Ihnen diese Klarheit wert? Wie viel kostet eine falsche Entscheidung? Diese Fragen übersetzen Preis in Wert und schaffen eine Augenhöhe zum Kunden.

Der Schritt zur Honorarberatung macht ein Geschäftsmodell nicht optional, sondern notwendig - und verändert damit auch den Blick auf die eigene Arbeit und die eigene Rolle.