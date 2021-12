Honorar-Konzept erweitert Service-Angebot

In Kooperation mit der Luxemburger Fondsplattform Moventum hat Honorar-Konzept das auf die Honorarberatung zugeschnittene Kontomodell Classic Plus entwickelt. Die Berater können börsengehandelten Indexfonds (ETFs), die die Fondsplattform zur Verfügung stellt, an ihre Kunden weitervermitteln. Dabei wählen sie aus 250 Produkten aus.Bestandsprovisionen aus aktiven Fondsprodukten werden an die Kunden weitergeleitet.Das seit 2009 aktive Unternehmen Honorar Konzept unterstützt Finanzberater bei ihrem Einstieg in die Honorar-Beratung. Das Produkt-Portfolio beschränkte sich bisher auf Versicherungs-Angebote.