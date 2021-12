Honorar- versus Provisionsberatung Kein Haus, kein Boot, kein Auto

Vorsicht, Satire: Georg Fahrenschon hat unlängst in einer inhaltlich sauber recherchierten Presseerklärung in diplomatischer Art und Weise auf die Missstände am Markt für Kapitalanlagevermittlung hingewiesen. Mit einer seiner Person und seinem Stand angemessenen Wortwahl bringt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes den umfangreichen Sachverhalt pointiert auf einen Nenner.Was genau hat Fahrenschon gesagt? Um Anleger besser zu schützen, fordert er eine einheitliche Aufsicht aller Finanzvermittler durch die Bafin. Den nicht von der Bafin kontrollierten Blendern der Branche, die die Kunden mit nicht haltbaren Renditeversprechen locken, müsse das Handwerk gelegt werden. Ein Schlag ins Gesicht des gesamten freien Vermittlermarkts inklusive seiner neuen Kontrollorgane. Doch damit nicht genug. Einmal in Fahrt, erklärt Fahrenschon, dass kein Anleger „kostenpflichtige“ Honorarberatung wolle, diese zudem nur für wenige erschwinglich sei und dass letztendlich nur die „kostenlose“ provisionsbasierte Beratung eine fundierte Beratung für den sicheren Vermögensaufbau sicherstelle.Respekt und Anerkennung für diesen Bärendienst, Herr Fahrenschon. Eine gesamte Branche abzuwatschen, um eigene Interessen in den Vordergrund zu stellen, das ist – vorsichtig formuliert – suboptimal. Zumal sich auch im Dunstkreis der Sparkassen Kunden finden werden, die entgegen haltloser Renditeversprechungen weder Eigenheim noch Schiff besitzen – frei nach dem Motto: „Kein Haus“, „Kein Boot“, „kein Auto“!Mehr als ein Kopfschütteln ist dem nicht hinzuzufügen.Ihr Klaus-Dieter Erdmann