Am morgigen Freitag ist es soweit: Das Honoraranlageberatungsgesetz tritt in Kraft. Dieter Rauch, Geschäftsführer vom Verbund Deutscher Honorarberater (VDH), und Thomas Wiedenmann vom ETF-Anbieter iShares erklären im Gespräch mit dem Deutschen Anleger Fernsehen (DAF), was das Gesetz bringt und worauf Anleger bei der Wahl des Beraters achten sollten.