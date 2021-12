Honorarberater-Kongress: 25 Tickets zu gewinnen

Alle Jahre wieder: Am 16. Oktober trifft sich die Honorarberatungs-Branche in der Mainzer Rheingoldhalle, um über die Zukunft ihres Berufstandes zu diskutieren. Schwerpunktthemen sind diesmal die gesetzliche Regulierung, die vermögensverwaltenden Fonds und die ETFs.Nach Angaben des Verbunds Deutscher Honorarberater VDH, der die Veranstaltung organisiert, kommen über 40 Aussteller – von Versicherungsgesellschaften, über ETF-Anbieter und Kapitalanlagegesellschaften bis hin zu Software-Anbieter und Dienstleistern – nach Mainz. Darüber hinaus erwarten die Besucher über 20 Vorträge von renommierten Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.Zusammen mit VDH verlost DAS INVESTMENT.com 25 Tickets im Wert von jeweils 49 Euro. Um ein Freiticket zu gewinnen, schreiben Sie an [email protected] Den ersten 25 Absendern schicken wir einen Aktionscode zu, mit dem sie ihr kostenloses Ticket herunterladen können.