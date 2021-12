Honorarberatung, die bessere Finanzberatung? Jetzt sprechen unsere Leser

Diese Entwicklung wird auch von einer aktuellen Vertriebsstudie der European Business School untermauert. Danach bieten gegenwärtig rund 44 Prozent der Befragten Finanzberater Honorarberatungsdienstleistungen an, der Großteil allerdings nur neben dem klassischen Provisionsgeschäft. Ebenfalls 44 Prozent von ihnen können sich vorstellen, vollständig auf Honorarberatung umzusteigen.Ein Verbot der Provisionsberatung würde diese Entwicklung zwangsläufig beschleunigen, wird in absehbarer Zeit jedoch kaum auf der politischen Tagesordnung stehen. Dennoch erhitzt die Forderung der Quirin Bank die Gemüter und hat unter DAS-INVESTMENT.com-Lesern eine lebhafte Diskussion in Gang gesetzt.Für Michael Deising, MD Finanz- und Versicherungsmakler, ist klar: „Die Beratungsqualität nimmt durch Honorarberatung nicht zwangsläufig zu“. Seiner Meinung nach sollte allein der Kunde entscheiden, ob er auf Provisionsbasis oder gegen ein Honorar beraten werden möchte. Viel wichtiger sei die umfassende Transparenz- und Offenlegungspflicht in Sachen Beratungsdokumentation und Vergütung. Deising: „Das würde dem Kunden wirklich nützen.“ >> zum vollständigen Kommentar Leser Klaus-Peter Fuhrmann ist sich sicher: Honorarberatung wird sich auf breiter Front nicht durchsetzen, da die meisten Bürger nicht bereit sind, für eine Beratung zu bezahlen. Fest steht für ihn jedoch: „Wer selbstständig ist, darf in keiner Form von einem Auftraggeber und dessen Wettbewerbs- oder Vergütungssystem abhängig sein.“ >> zum vollständigen Kommentar Robert Kamhuber vertritt hingegen klar einen Standpunkt pro Honorarberatung. Finanzdienstleistung ist für ihn in erster Linie „Wissensvermittlung“ und vergleichbar mit der Dienstleistung eines Steuerberaters. „Es handelt sich nämlich nicht, wie in der aktuellen Debatte suggeriert, um den Verkauf von Finanzinstrumenten“, so Kamhuber. Das Argument, Honorarberatung sei nur etwas für Besserverdiener will er nicht gelten lassen: „Honorarberatung kann sich jeder leisten". >> zum vollständigen Kommentar Schicken Sie Ihren Standpunkt anWir werden ausgewählte Meinungen in weiteren Beiträgen auf unserer Webseite veröffentlichen.Gerne können Sie auch die unten stehende Kommentarfunktion verwenden.