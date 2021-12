"Honorarberatung oder Provisionsberatung? Wer das Beste für den Kunden möchte, der sollte ihm die Entscheidung überlassen"

Er darf also nicht in Strukturen eingebettet sein, wo Karrierechancen und Belohnungssysteme sich alleine am Provisionserlös messen, wie bei den meisten Strukturvertrieben und Banken. Deshalb ist die Offenlegungspflicht des beruflichen Status beim Kunden so wichtig.Mit der Erstinformation im Versicherungsbereich ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Als Verbesserung ließe sich die Ausweitung auf alle Finanzberufe vorstellen sowie ein Tableau von Fragen, die jeder Berater beim Kunde vorschriftsmäßig beantworten muss.Schicken Sie Ihren Standpunkt anWir werden ausgewählte Meinungen in weiteren Beiträgen auf unserer Webseite veröffentlichen.Gerne können Sie auch die unten stehende Kommentarfunktion verwenden.