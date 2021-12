"Honorarberatung wird sich nicht auf breiter Front durchsetzen"

Im Rahmen der Leseraktion "Honorarberatung, die bessere Finanzberatung?" Wer selbstständig ist, darf in keiner Form von einem Auftraggeber und dessen Wettbewerbs- oder Vergütungssystems abhängig sein. Also entweder man ist Angestellter mit einem Gehalt, das nur eingeschränkt erfolgsabhängig ist – man also keine bestimmten Produkte bevorzugen muss – oder man ist Makler und bekommt eine Courtage.Zu diskutieren wäre die Nettoprämie, so dass die Courtage generell vom individuellen Arbeitsaufwand des Maklers abhängig gemacht werden kann.Schicken Sie Ihren Standpunkt anWir werden ausgewählte Meinungen in weiteren Beiträgen auf unserer Webseite veröffentlichen.Gerne können Sie auch die unten stehende Kommentarfunktion verwenden.