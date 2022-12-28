Pauschaldotierte Unterstützungskasse Honorarfinanz steigt in bAV-Vermittlung ein

Honorarfinanz hat neben der Honorar-Anlageberatung nun einen zweiten Geschäftsbereich eröffnet: Die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Dabei arbeiten die Honorarberater mit der Authent-Gruppe aus Nürnberg zusammen.

Oliver Racke: Der Honorarfinanz-Partner leitet zusammen mit Friedhelm Meier das neu gegründete bAV-Geschäft.

Honorarfinanz steigt in die bAV-Vermittlung ein. Dabei setzen die Honorarberater auf ETF-Weltportfolios, die sie im Rahmen der pauschaldotierten Unterstützungskasse (pdUK) anbieten. „Damit ist die Honorarfinanz das einzige Institut für Honorar-Anlageberatung in Deutschland, das Unternehmen und ihren Belegschaften Konzepte für eine provisions- und versicherungsfreie bAV anbietet“, heißt es vom Unternehmen.

Die Honorarfinanz-Partner Oliver Racke und Friedhelm Meier leiten den neuen Geschäftsbereich.

Die administrative Umsetzung übernimmt die Authent-Gruppe aus Nürnberg. Sie bietet neben der U-Kassenverwaltung auch Rechts-, Steuer- und auch betriebswirtschaftliche Beratung an und betreut über 2.000 Unternehmen deutschlandweit. Authent-Gründer Manfred Baier ist zudem Vorstandschef im „Bundesverband pauschaldotierte Unterstützungskasse“.