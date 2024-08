Versicherungsvertrieb Spezialversicherungen: Wie Howden auf dem deutschen Markt wachsen will

Die Howden-Gruppe übernimmt den Berliner Versicherungsmakler Schwandt, der auf Versicherungen für Ausrichter von Großveranstaltungen in Deutschland spezialisiert ist. Die Münchener Deutschland-Tochter der Briten will so ihre Position im Bereich Sport, Film und Entertainment in Deutschland ausbauen.