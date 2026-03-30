Eine eher defensive Strategie, die aber gleichzeitig auf Aktien als Renditetreiber setzt? Das bietet der HP&P Stiftungsfonds A. Wir stellen ihn vor.

Mit der Strategie sollen attraktive Ausschüttungen erwirtschaftet werden. Zudem steht der Kapitalerhalt nach Ausschüttung im Vordergrund.

Es gibt Anleger, die mit Blick auf ihr Portfolio jederzeit Vollgas geben und dieses entsprechend zu 100 Prozent mit Aktienfonds bestücken. Andere wiederum scheuen hohe Schwankungen und legen bei ihren Investments den Fokus auf defensive Strategien. Nun widmen wir uns einer Strategie, die zwar zu den letztgenannten zählt, aber gleichzeitig auf Aktien als Renditetreiber setzt: HP&P Stiftungsfonds (ISIN: DE000A2QCXE0).

Die Vermögensverwaltung

Die Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung ist beheimatet im Rhein-Main-Gebiet. Seit rund 30 Jahren wendet sie sich an vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden wie Unternehmen, Verbände, Stiftungen, Vereine, Kirchen und soziale Einrichtungen. Habbel, Pohlig & Partner verwalten über 550 Millionen Euro an Investorengeldern. Seit Auflage des Fonds am 23. November 2020 ist Marc Ospald (Master of Arts in Finance, CEFA, CIIA) der hauptverantwortliche Manager des HP&P Stiftungsfonds A.

Die Anlageziele

Mit der Strategie sollen hohe ordentliche Erträge, sprich attraktive Ausschüttungen, erwirtschaftet werden, und der Kapitalerhalt nach Ausschüttung steht ebenfalls im Vordergrund. Dies bedeutet bei einer Ausschüttung in Höhe von 3 Prozent, dass eine Performance in Höhe von mindestens 3 Prozent generiert werden soll.

Aktien-Investments mit Airbag

Erreicht werden sollen diese Ziele unter anderem durch eine fundierte Aktienauswahl bei gleichzeitiger Steuerung des Marktrisikos, das am Ende bei einem Beta von etwa 0,25 liegt. Das bedeutet, dass das Aktienmarktrisiko damit nur noch rund 25 Prozent beträgt. Bei der Titelauswahl kommt ein systematischer regelgebundener Ansatz zum Einsatz. Im Kern handelt es sich dabei um eine breit diversifizierte Multi-Faktor-Strategie.

Mit dem Ansatz sollen alle Vorteile von Aktien (Renditechancen, zusätzliches Potenzial durch Auswahl der Anlagestile und den Size-Effekt, ordentliche Erträge durch Dividendenzahlungen) genutzt und gleichzeitig das Marktrisiko zum Großteil abgesichert werden. In Summe hat diese Multi-Faktor-Strategie also einen eher defensiven Charakter.

Das Anlageuniversum

Das Anlageuniversum besteht aus liquiden Aktien des Euroraums (Euro Stoxx), es gibt also keinerlei Währungsrisiken für den Euro-Anleger. Zudem fokussiert man sich auf Unternehmen, die eine attraktive Dividende bezahlen.

Warum der Dividendenfokus? Zum einen soll dadurch ein entsprechender Ertrag generiert werden, der dann an die Investoren ausgeschüttet werden kann, und zum anderen erzielen Aktien von Unternehmen, die eine Dividende bezahlen, oftmals eine bessere Wertentwicklung als Firmen, die auf Dividendenausschüttungen verzichten. Und: Dadurch kann die Performance des Fonds verbessert werden. Neben der Dividende gibt es einen weiteren Vorfilter: Firmen, die den unternehmenspolitischen Vorstellungen von HP&P widersprechen, werden aussortiert.

Die Umsetzung

Welche Titel werden konkret ausgewählt (siehe auch obige Grafik)? Zunächst mag der Manager gerne Unternehmen, die eine hohe Qualität aufweisen (hohe Profitabilität bei sauberer Bilanz). Zudem spielt der Faktor Momentum eine Rolle: Der Fokus liegt hierbei auf Aktien, die einem sehr langfristigen positiven Trend folgen (Kurstrend aufsteigend). Was das Risiko anbelangt, sind Titel gefragt, die eine relativ niedrige Volatilität und niedrigere Drawdowns aufweisen. Auch sogenannte Buybacks (Aktienrückkäufe) bei Unternehmen sind gerne gesehen. Das Sentiment wird ebenfalls angeschaut, und zwar mittels Broker-Meinungen. Einmal pro Monat erfolgt dieses Screening.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Es genügt jedoch nicht, dass ein Unternehmen bei einem Kriterium besonders gut abschneidet, während das Ergebnis bei den anderen unterdurchschnittlich ausfällt. Ein Titel muss einheitlich gut abschneiden, um ins Portfolio des HP&P Stiftungsfonds zu gelangen. Am Ende des Auswahlprozesses finden die 50 besten Unternehmen den Weg ins Portfolio.

Dass durch den Ansatz auch immer wieder Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe allokiert werden, sieht man anhand der Marktkapitalisierung der Portfolio-Titel (Quelle: Morningstar): Rund 38 Prozent der Titel stammen aus dem Mid-Cap-Universum und knapp 9 Prozent sind den Small Caps zuzuordnen. Aber wie kommt man jetzt von einem reinen Aktienportfolio zu einem Marktrisiko, das – wie eingangs erwähnt – bei nur noch 25 Prozent liegen soll?

Risikoreduktion

Ein klassischer defensiver Mischfonds würde beispielsweise 25 Prozent seines Portfolios mit Aktien bestücken und den Rest mit Anleihen auffüllen. Ospald geht hier einen anderen Weg: Er will nämlich 100 Prozent der vorteilhaften Faktoren nutzen und sichert daher 75 Prozent des Marktrisikos durch liquide Euro Stoxx Futures ab. Wie schon bei der Titelauswahl ist auch die dynamische Steuerung des Marktrisikos regelgebunden. Gemessen wird das Marktrisiko des Fondsportfolios (Beta) zum Euro Stoxx 50 mit dem Ziel, ungefähr 25 Prozent der Marktbewegungen mitzumachen. Der Rest sind die Prämieneinnahmen.

Beispiele: Ergibt die Messung, dass das Portfolio annähernd so riskant ist wie der Gesamtmarkt, erfolgt die Absicherung von 75 Prozent des Portfolios durch Futures. Ist das Fondsportfolio offensiver, muss entsprechend mehr abgesichert werden. Handelt es sich um ein defensiveres Portfolio, was in der Historie in den meisten Fällen auftrat, muss auch weniger abgesichert werden, um das Zielrisiko zu erreichen.

Risikomanagement

Jedes Jahr kommt das komplette Modell auf den Prüfstand: Ist die Multi-Faktor-Kombination der fünf Faktoren nach wie vor sinnvoll, um das Risiko möglichst breit zu streuen? Muss man gegebenenfalls die Faktoren neu ausrichten? Risikovermeidung hat hier oberste Priorität. Seit 2022 hat sich an der Strategie nichts verändert. Monatsweise wird das Portfolio reallokiert. Laufend erfolgt ein Monitoring und eine Adjustierung der Absicherung des Marktrisikos, und darüber hinaus schauen sich Ospald und sein Team neue Publikationen von Universitäten an. Denn eventuell gibt es neue Möglichkeiten, Aktien zu selektieren. Und falls ja, muss geprüft werden, ob diese Selektion zum Auswahlprozess passt und die Daten leicht verfügbar sind.

Zwischenzeitliche Underperformance, starke Gesamtbilanz

Seit Auflage vor etwas mehr als fünf Jahren (A-Tranche) kann der Fonds um rund 17 Prozent zulegen, über drei Jahre steht ein Plus in Höhe von 30,5 Prozent und über zwölf Monate plus 18,7 Prozent bei einer Volatilität in Höhe von 6,73 Prozent über die vergangenen drei Jahre. Die Peergroup konnte der Fonds seit Auflage deutlich schlagen.

Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass der Fonds etwa ab August 2022 bis Ende 2023 der Peergroup hinterherlief und auch 2025 eine kurze Schwächephase hatte. Was war passiert? 2022 beziehungsweise 2023 lag dies am negativen Size-Effekt, der die Selektion schmälerte. Und im Jahr 2025 hatte der Fonds in der Phase ein Übergewicht in Finanzwerten, was nicht immer so ist. Bei Banken ist das Portfolio erst seit etwa einem Jahr übergewichtet.

Durch das Wiederaufflammen der Regionalbankenkrise in den USA Mitte Oktober kamen auch die Banken in der Eurozone temporär unter Druck, was zu einem Rücksetzer führte. Trotz der temporären Underperformance liegt der Fonds seit Auflage vor der Peergroup. Die jährliche Ausschüttung soll wenigstens 3 Prozent betragen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Garantie; bis dato wurde das Ziel jedoch erreicht oder sogar übertroffen.

Fazit

Eine systematische, regelbasierte Aktienauswahl kann in den unterschiedlichen Marktphasen stabilere Ergebnisse generieren als manuelle, diskretionäre Entscheidungen. Der Anlagehorizont eines Investors sollte mindestens vier Jahre betragen, um mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit einen deutlichen Mehrwert zu erzielen. Durch die Bank überzeugt der Multi-Faktor-Ansatz, auch wenn temporäre Schwächephasen sich wohl auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. Daher gilt: Wer einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont mitbringt, kann das Portfolio mit diesem regelbasierten Ansatz ergänzen, der ohne Einsatz von Anleihen unabhängig vom Zinsrisiko attraktive Renditen genieren kann.