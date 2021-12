KI-gestützter Investmentprozess HQ Asset Management legt Europa-Aktienfonds auf

HQ Asset Management (HQAM) bringt einen Europa-Aktienfonds auf den Markt. Beim HQAM European Equities investiert die verantwortliche Fondsmanagerin Julia Stöcker vorrangig in hochkapitalisierte Unternehmen aus dem europäischen Raum. Zudem erfolgen die Investments auf Grundlage eines modernen Risikomanagementsystems. Die Mindestanlagesumme beträgt 50.000 Euro für die institutionelle Anteilsklasse (ISIN: DE000A2P36D2). In der Senior-Tranche (ISIN: DE000A2P36E0) werden eine Million Euro für die ersten drei Monate fällig, danach 5 Millionen Euro.

Das Besondere des Fonds: Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe künstlicher Intelligenz. Auf diese Weise ließen sich deutlich mehr kursrelevante Informationen aus den Daten schöpfen als mit herkömmlichen Methoden. Dabei bewerte das selbstlernende System von HQAM die Kennzahlen tausender Unternehmen innerhalb kürzester Zeit emotionslos und unverzerrt. Dadurch komme HQ Asset Management zu Aktieneinschätzungen, die rational und nachvollziehbar auf der vorliegenden Fundamentaldatenlage beruhen, um so gute und schlechte Aktien bestmöglich voneinander zu trennen.

In Abgrenzung zu Themenfonds, die in Unternehmen investieren, die Künstliche Intelligenz in ihrer Wertschöpfungskette einsetzen, verfüge HQ Asset Management über einen KI-basierten Investmentprozess, stellt HQAM-Geschäftsführer Lars Edler klar. „Im konkreten Anwendungsfall übernimmt die künstliche Intelligenz im Research-Prozess Funktionen, die man durch herkömmliche Herangehensweisen nicht oder nur unzureichend darstellen könnte.“ Seit Auflage habe die Strategie, dargestellt durch den unabhängig berechneten HQAM European Equities Index (ISIN: DE000SL0A2N2), den Vergleichsindex MSCI Europe (RI) deutlich übertroffen.