Wer in nachhaltige Fonds investiert, rechnet damit, Unternehmen aus Solar, Wind und Recycling unter den Top-Aktien zu finden. Aber ist das wirklich so? HQ Trust hat nachgeschaut.

Welche Aktien sind in Klimafonds am höchsten gewichtet? Dieser Frage ist Jan Tachtler, Fondsselektor und Portfoliomanager beim Multi Family Office HQ Trust nachgegangen. Wer dabei an Anbieter von Solar- und Windanlagen, Recycling-Spezialisten oder Produzenten vegetarischer Lebensmittel denkt, liegt allerdings daneben, wie die Auswertung zeigt. Stattdessen finden sich in vielen Fällen altbekannte Aktien in den Top Ten nachhaltiger Fonds.

Tachtler hat sich für seine Auswertung 68 Fonds und ETFs mit globalem Fokus angeschaut, die einen Schwerpunkt auf Klimaschutz setzen – und dies auch über ihren Produktnamen deutlich machen. Bei allen untersuchen Strategien ist dies an Begriffen wie „Klima“, „Global Warming“ oder „Climate“ im Fondsnamen zu erkennen. Viele Anleger dürften bei diesen Bezeichnungen erwarten, hauptsächlich in erneuerbare Energien, Müllvermeidung und ähnliche Bereiche zu investieren.

Microsoft Microsoft, Nvidia, Alphabet und Apple statt Solar und Wind

Ein Blick in die Top-Holdings nachhaltiger Fonds zeigt jedoch, dass häufig Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple und Co die Portfolios dominieren. „Dass sich Anleger mit dem Kauf eines Klimafonds Anteile an den Magnificent 7 ins Portfolio holen, dürfte viele Investoren überraschen“, sagt Jan Tachtler.

Augen auf beim Klimafondskauf - in den Top Ten finden sich in vielen Fällen altbekannte Aktien © HQ Trust

Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel Microsoft: Wer einen aktiven Klimafonds kauft, hat laut der Auswertung in mehr als 50 Prozent der Fälle Microsoft-Aktien im Portfolio – mit einem durchschnittlichen Gewicht von rund 4,9 Prozent. Ähnlich hoch gewichtet seien in vielen Fällen die Aktien von Nvidia und Apple. Eine Ausnahme gibt es jedoch: „Aus den Mag 7 zählt ausgerechnet der E-Autobauer Tesla nicht zu den beliebtesten Top-10-Positionen in aktiven Fonds – was viele Investoren verblüffen dürfte“, so der Portfoliomanager.

Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Kauf eines ETFs mit Klimaschwerpunkt eine Top-10-Position Nvidia, Alphabet oder Microsoft ins Portfolio zu holen, liege insgesamt sogar bei mehr als 80 Prozent. Neun der zehn am häufigsten in den Top Ten vertretenen Aktien stimmen demnach mit den Top-Holdings des MSCI All Country World-Index (kurz: MSCI ACWI) überein. Einzige Ausnahme ist Eli Lilly. Bei den aktiven Fonds sind es vier Übereinstimmungen.

Achtung Klumpenrisiko: Anleger sollten sich Top-Aktien anschauen

Für Anleger bedeutet das, dass sie genau hinschauen sollten, meint Experte Tachtler: „Grundsätzlich kann der Kauf eines Themen- oder Multithemenfonds Investoren durchaus helfen, ihr Portfolio breiter zu streuen.“ Wer jedoch schon einen relativ hohen Anteil US-Technologieaktien im Portfolio habe, könne sich mit vielen Klimafonds zusätzliche Klumpenrisiken einfangen.

„Anleger sollten daher genau auf die Zusammensetzung der Themenfonds und deren Einzelaktien achten, um keine Überraschungen zu erleben“, empfiehlt Techtler. So hätten immerhin 19 der analysierten 68 Produkte keine Mag-7-Aktie in ihren Top-Holdings.