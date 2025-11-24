Durchhalten schlägt Timing – wie Anleger ihr Kapital verdoppeln
Wann verdoppelt sich mein Geld am Aktienmarkt? Diese Frage hat Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust für den MSCI ACWI untersucht – mit spannenden Erkenntnissen über Geduld und Timing.
Der Kapitalmarktanalyst berechnete für den Zeitraum von Januar 1972 bis November 2025, wie lange Anleger vom jeweiligen Einstiegszeitpunkt an investiert sein mussten, bis sie ihr Kapital verdoppelten. Das Ergebnis: Hinter dem scheinbar stabilen Durchschnittswert verbergen sich große Unterschiede.
Durchschnitt täuscht über große Schwankungen hinweg
„Im Schnitt verdoppelte ein Anleger sein Investment am globalen Aktienmarkt in 7,6 Jahren“, erklärt Kielkopf. Doch dieser Mittelwert täusche: „In der Praxis erreichten Investoren diese Verdopplung nur selten nach genau dieser Zeitspanne – der Einstiegszeitpunkt machte den entscheidenden Unterschied.“
Häufig verlief die Entwicklung dynamischer als erwartet: „In der Praxis verdoppelten Investoren ihr Kapital oft schneller, als es die langfristige Durchschnittsrendite vermuten lässt – vor allem wegen der starken Schwankungen an den Märkten.“
Von Traumrenditen bis zu jahrzehntelangen Wartezeiten
Die Analyse offenbart eine große Bandbreite. Am oberen Ende stehen schnelle Erfolge: „Die schnellsten Anleger verdoppelten ihr Geld in nicht einmal zwei Jahren. Wer etwa im August 1982 oder im Juni 1995 einstieg, konnte sich bereits nach kurzer Zeit über eine Verdopplung freuen“, so Kielkopf.
Das Gegenteil erlebten Anleger mit ungünstigem Timing: „Die längsten Durststrecken zogen sich über fast zwei Jahrzehnte. Besonders dramatisch: Anleger, die Anfang 2000 kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase investierten, mussten fast 20 Jahre warten, bis sie ihr Kapital verdoppelten.“
Die jüngere Vergangenheit zeigt sich dagegen von ihrer freundlichen Seite: „In den vergangenen zehn Jahren verdoppelten Investoren ihr Kapital meist deutlich schneller als im Langfristschnitt.“
Durchhalten zahlt sich aus
Trotz der großen Unterschiede zieht Kielkopf eine positive Bilanz: „Aktien-Investments bieten mehr Attraktivität, als viele annehmen. Eine Verdopplung in durchschnittlich 7,6 Jahren bringt langfristig solide Renditen – auch wenn Anleger einen holprigen Weg bewältigen müssen.“
Seine wichtigste Empfehlung lautet: „Bleiben Sie auch in schwierigen Phasen investiert. Selbst wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt einstieg, erzielte langfristig eine Verdopplung seines Kapitals.“ Selbst im ungünstigsten Fall erzielten Investoren positive Erträge: „Auch wer in extrem schlechten Marktphasen einstieg, erwirtschaftete trotz langer Wartezeit bis zur Verdopplung langfristig positive Erträge. Im schlechtesten Fall, bei 20 Jahren, erreichten Anleger immer noch etwa 3,6 Prozent pro Jahr.“
Timing bleibt zweitrangig
Kielkopfs Fazit richtet sich gegen Market-Timing-Versuche: „Den ‚perfekten‘ Einstiegszeitpunkt findet kaum jemand. Wer breit gestreut investiert und durchhält, profitiert vom globalen Aktienmarkt – auch wenn Anleger selten einen geradlinigen Weg zur Verdopplung erleben.“