Analyse von HQ Trust Deshalb ist das Umfeld für aktives Management derzeit schwierig

Indexfonds oder aktiver Fonds? Wenn Investoren vor dieser Frage stehen, sollten sie insbesondere auf die Marktbreite achten. Sie zeigt, ob Bewegungen an den Märkten von einer großen Zahl an Aktien getragen werden – oder nur von wenigen Titeln. Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, erklärt, was das für das aktive Management bedeutet.