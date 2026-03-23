Der KI-Boom zwingt Microsoft, Amazon und Co. zu mehr Anleiheemissionen. Doch ihr Anteil im Bondmarkt bleibt überraschend klein – und ein anderer Sektor behält das Sagen.

Noch kein Fuß in der Tür: Big Tech spielt am Anleihenmarkt bislang eine Nebenrolle.

Lange waren die großen US-Technologiekonzerne eine Ausnahme im Anleihenmarkt: Während andere Unternehmen auf Fremdkapital angewiesen waren, finanzierten Microsoft, Amazon und Co. ihre Investitionen fast vollständig aus eigener Kasse. Der KI-Boom zwingt sie nun zum Umdenken.

Jan Tachtler, Leiter der Fonds- und Managerselektion bei HQ Trust, hat untersucht, wie sich Marktwert und Indexgewicht von Big-Tech-Anleihen im Bloomberg US Aggregate Corporate entwickelt haben – dem Standardbarometer für US-Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Bereich.

Der Beobachtungszeitraum beginnt im November 2022 – dem Monat, in dem ChatGPT der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt wurde. Tachtler wertete die Anleihen von sechs Unternehmen aus: Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft und Nvidia. Das entspricht den Magnificent 7 ohne Tesla, da sich der E-Autobauer bisher nicht über Anleihen finanziert.

Bildquelle: HQ Trust

>>> Grafik vergrößern

Mehr Emissionen, aber kaum mehr Gewicht

Das Ergebnis ist eindeutig: „Das Thema KI treibt die Emissionen. Seit 2023 greifen Big-Tech-Konzerne verstärkt auf Anleihen zurück, um ihre KI-Infrastruktur zu finanzieren“, so Tachtler. Das spiegele sich auch im Marktwert wider – das ausstehende Anleihevolumen der betrachteten Unternehmen habe jüngst deutlich zugelegt.

Dennoch bleibt ihr Indexgewicht mit rund 3,2 Prozent relativ gering. Ein nennenswerter Sprung ist seit dem Start von ChatGPT bislang nicht zu erkennen. Auch bereits angekündigte neue Emissionen ändern daran wenig – der Anteil bleibt unter 4 Prozent. Den Bondmarkt wird Big Tech also auch in absehbarer Zukunft nicht anführen, resümiert der Fondsselektor.

Banken dominieren den Anleihenmarkt

Den Ton geben stattdessen Finanzinstitute an. Sieben der zehn größten Emittenten im globalen Corporate-Bond-Index sind Banken – sie belegen die Plätze eins bis sieben. Wer auf einen breit gestreuten Anleihe-ETF wie den Bloomberg US Aggregate Corporate setzt, investiert zu 21,95 Prozent in Banken, aber nur zu rund 9 Prozent in Technologie.

Im Aktienmarkt sieht das ganz anders aus: Im S&P 500 kommt der Sektor Informationstechnologie aktuell auf einen Anteil von 32,41 Prozent. Das Finanzwesen liegt dort bei 12,52 Prozent – davon entfallen lediglich 3,44 Prozent auf Banken.

Was das für Anleger bedeutet

Für Tachtler liegt darin ein klarer Mehrwert: „Anleihen lohnen sich zur Diversifikation – gerade, weil man dort eine ganz andere Zusammensetzung bekommt als an der Börse: Hier dominieren andere Sektoren, andere Unternehmen.“ Corporate Bonds böten Zugang zu Sektoren, die in aktienlastigen Portfolios typischerweise unterrepräsentiert seien – allen voran der Finanzsektor.

Gleichwohl rät Tachtler, die Entwicklung im Blick zu behalten: „Nehmen die KI-Investitionen weiter zu, könnten Amazon und Co. ihren Anteil im Bondmarkt ausbauen – und damit langsam in die Gewichtsklasse der großen Banken vorrücken.“ Für den Moment aber gilt: Den Anleihenmarkt regieren nicht die Tech-Giganten, sondern die Banken.