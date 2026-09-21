HQ-Trust-Analyse zu Halbleiter-Investitionen

Halbleiterunternehmen investieren dank des KI-Booms wie nie zuvor. Doch HQ Trust mahnt zur Vorsicht: Gemessen an den Gewinnen erinnert das Tempo an eine brisante Marktphase.

Die Halbleiterbranche gilt derzeit als einer der größten Profiteure des KI-Booms. Ein genauerer Blick auf die Investitionszahlen zeigt jedoch eine Parallele, die aufmerksam macht: Gemessen an den Unternehmensgewinnen erreichen die weltweiten Halbleiterinvestitionen aktuell ein Niveau, wie es die Branche zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten gesehen hat – kurz vor einem tiefen Einbruch der Aktienmärkte.

Ist das nur Ausdruck eines langfristigen Strukturwandels oder doch ein Warnsignal? Dieser Frage ist Thomas Neukirch nachgegangen, Leiter der Strategischen Vermögensplanung und Leiter Hedgefonds beim Multi Family Office HQ Trust. Für seine Analyse setzt er die weltweiten Halbleiterinvestitionen, erhoben von der Semiconductor Industry Association, in Bezug zur Gewinnentwicklung des globalen Aktienindex MSCI ACWI. Untersucht wurde der Zeitraum von September 1995 bis Juli 2026.

Bildquelle: HQ Trust

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Investitionen wachsen schneller als der langfristige Trend

„Die globalen Verkäufe und spiegelbildlich auch die Investitionen im Halbleiterbereich sind langfristig exponentiell angestiegen. In jüngster Zeit liegen sie sogar oberhalb dieses Trends“, sagt Neukirch. Bezieht man diese Investitionen auf die Gewinnentwicklung der globalen Aktienmärkte, trete der Anstieg der vergangenen Monate noch deutlicher hervor, so der Experte.

Historisch betrachtet gab es bereits einmal eine vergleichbare Marke: Vor dem Platzen der Dotcom-Blase erreichten die Investitionen in Halbleiter einen Wert von 2,5 Prozent der Firmengewinne. Dieses Niveau sei inzwischen wieder erreicht und sogar überschritten worden, sagt Neukirch. Der fundamentale Langfristtrend steigender Investitionen im Halbleiterbereich bleibe ungebrochen. „Aufgrund realwirtschaftlicher Übertreibungen ist jedoch Achtsamkeit geboten“, warnt der Experte.

Warnsignal für Technologie-Investoren

Der Anstieg der Halbleiterinvestitionen spiegele die aktuelle Nachfrage nach KI-Infrastruktur wider, erklärt Neukirch. Wer in Technologiewerte investiert sei, solle im Blick behalten, ob sich die aktuelle Investitionsdynamik tatsächlich in entsprechenden Produktivitätssteigerungen und Gewinnen niederschlage. „Bleibt dies aus, könnte das Eis recht schnell dünn werden“, so Neukirch.

Bei HQ Trust hat diese Einschätzung bereits Folgen für die Portfoliogestaltung: Aktien sind derzeit leicht untergewichtet, innerhalb der Aktienquote gilt das insbesondere für Nordamerika im Vergleich zur Benchmark.