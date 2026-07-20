Wer sein Kapital dauerhaft in Anleihen angelegt lässt, schichtet ständig um. Eine Analyse von HQ Trust zeigt, wann die Rendite dabei verlässlich ist – und wann nicht.

Anleihen gelten gemeinhin als berechenbare Geldanlage: Käufer kennen den Kupon und wissen, dass am Laufzeitende der Nennwert zurückgezahlt wird – vorausgesetzt, der Emittent bleibt zahlungsfähig. In der Praxis behalten Anleger ihr Kapital aber selten bis zur Fälligkeit im gleichen Papier. Meist bleibt es im Anleihemarkt investiert, etwa über Fonds oder ETFs. Genau das macht die Sache komplizierter: Wer fortlaufend investiert bleibt, muss auslaufende Anleihen und Kupons immer wieder zu den dann aktuellen Marktzinsen neu anlegen und trägt damit dauerhaft ein Zinsänderungsrisiko.

Pascal Kielkopf, Kapitalmarktstratege beim Multi Family Office HQ Trust, hat untersucht, wie viel die Ausgangsrendite über die tatsächlich erzielte Wertentwicklung verrät. Dazu verglich er die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen mit der Wertentwicklung eines Index, der fortlaufend in Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit investiert: dem Datastream 10 Year Bund Index. Die Untersuchung reicht bis ins Jahr 1980 zurück.

Bildquelle: HQ Trust

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Auf ein Jahr gesehen zählt vor allem die Zinsentwicklung

Auf kurze Sicht bringt die Ausgangsrendite laut Kielkopf wenig Orientierung: „Auf Sicht eines Jahres lässt sich die Performance lang laufender Anleihen kaum aus der anfänglichen Rendite ableiten“, erklärt der Kapitalmarktstratege. Stattdessen bestimmten Veränderungen des Zinsniveaus das Ergebnis.

Wie stark diese Schwankungen ausfallen können, zeigt der historische Rückblick: Seit 1980 lag die Einjahresperformance des zehnjährigen Bundesanleiheindex zeitweise bei hohen zweistelligen Gewinnen, in anderen Jahren bei Verlusten von mehr als 20 Prozent. Besonders deutlich wurde das im Jahr 2022: Der abrupte Anstieg der Renditen sorgte bei lang laufenden Bundesanleihen für erhebliche Kursverluste – obwohl sich am Ausfallrisiko Deutschlands nichts geändert hatte.

Für Anleger bedeutet das laut Kielkopf zweierlei: Eine niedrige Ausgangsrendite schließt kurzfristige Kursgewinne nicht aus, wenn die Marktzinsen sinken. Umgekehrt schützt eine hohe Rendite nicht vor Verlusten, wenn die Zinsen weiter steigen – dann übersteigen die Kursverluste die laufenden Zinserträge zunächst deutlich.

Über zehn Jahre nähert sich die Performance der Rendite an

Mit wachsendem Anlagehorizont verändert sich das Bild. Kurzfristige Kursschwankungen verlieren an Gewicht: Die Schwankungsbreite der annualisierten Performance falle über zehn Jahre erheblich geringer aus als über ein Jahr, stellt Kielkopf fest.

Aussagekräftiger wird in diesem Zeitraum auch die Ausgangsrendite selbst: „Die realisierte Zehnjahresperformance des Bundesanleiheindex liegt meist relativ nah an der zu Beginn beobachtbaren Rendite zehnjähriger Bundesanleihen“, so Kielkopf. Als Prognose fürs kommende Jahr taugt die Rendite demnach kaum – als Anhaltspunkt für die langfristig zu erwartende Rendite dagegen schon.

Was Anleger daraus ableiten können

Für die Praxis zieht Kielkopf daraus eine klare Trennlinie: Bei Kapital, das schon in den kommenden Jahren gebraucht wird, ist Vorsicht geboten – ausgeprägte Laufzeitrisiken sollten Anleger hier meiden, weil die kurzfristige Wertentwicklung eben nicht vorhersehbar ist.

Bei einem längeren Anlagehorizont verschiebt sich die Rechnung: Ein Teil des Anleiheportfolios kann dann gezielt in längere Laufzeiten fließen, was in der Regel höhere laufende Erträge bringt. Für ein breit gestreutes Anleiheportfolio empfiehlt sich ohnehin ein Mix: kurze Laufzeiten als Puffer gegen Schwankungen, lange Laufzeiten für zusätzliches Renditepotenzial und stärkere Kursgewinne bei sinkenden Zinsen.

Warum Anleihekurse überhaupt schwanken

Der Mechanismus dahinter lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen: Bietet eine bereits laufende Anleihe 1 Prozent Kupon und Rendite, verliert sie an Reiz, sobald neu ausgegebene Papiere 2 Prozent abwerfen. Damit sich beide auf demselben Renditeniveau angleichen, bleibt nur ein sinkender Kurs der älteren Anleihe.

Wie stark dieser Effekt ausfällt, hängt von der Restlaufzeit ab: Je weiter Kupon und Rückzahlung in der Zukunft liegen, desto mehr schlägt eine Zinsänderung auf den Kurs durch. Zum Ausgleich dieses zusätzlichen Risikos zahlt der Markt bei langen Laufzeiten normalerweise eine Prämie – der Grund, warum lang laufende Anleihen üblicherweise höher rentieren als kurze Papiere oder Geldmarktanlagen.