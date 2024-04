Wenn es um die Zusammenstellung des Portfolios geht, setzen viele Anleger auf die 60/40-Methode: 60 Prozent des Vermögens werden in Aktien investiert, 40 Prozent in Anleihen. Doch da sich Kurse unterschiedlich bewegen, verändert sich die Gewichtung im Laufe der Zeit natürlich. Ist es daher sinnvoll, regelmäßig zur Ausgangslage zurückzukehren, also sogenanntes Rebalancing zu betreiben?



Dieser Frage hat sich Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst des Multi-Family-Office HQ Trust, gewidmet. Seine klare Antwort: Ja, Rebalancing ergibt durchaus Sinn.



Zu dem Ergebnis kam Kielkopf, nachdem er die Perfomances zweier Investoren über einen Zeitraum von knapp 24 Jahren (2000 bis 2024) analysiert hat. Der eine gewichtet sein Portfolio jährlich neu und stellt somit die 60/40-Vermögensaufteilung wieder her, der andere lässt den Dingen – salopp gesagt – einfach ihren Lauf.



Zur Berechnung der Rendite und der Aktien- und Anleihenquoten verwendete der Analyst für die Aktienseite...