Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks propagierte der amerikanische Ökonom Francis Fukuyama das Ende der Geschichte. Nicht nur er war der Meinung, dass Demokratie und Kapitalismus gesiegt hätten und es damit keine gegensätzlichen Staatsformen und somit auch keine Konflikte mehr geben würde. Diese Fehlprognose dürfte Herrn Fukuyama für immer einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern, deren letzte Auflagen wohl noch nicht geschrieben sind.

Die folgende Darstellung zeigt die wesentlichen vier Faktoren, die in den letzten Jahren den Aufstieg des Populismus verursacht haben, dessen Wesen nachfolgend näher erläutert wird.

Die zentrale Ursache der heutigen Probleme ist zunächst in der schlechten Wirtschaftspolitik in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten zu suchen. Um eine Wiederholung der „Großen Depression“ von 1929 bis 1933 mit den bekannten politischen Folgen zu vermeiden, bekämpfte man ab den 60er Jahren jede Rezession mit erhöhten Staatsausgaben, ohne jedoch die dadurch entstandenen Schulden in der folgenden Erholung zurückzuzahlen.

Zusätzlich baute man ein bis heute immer stärker aufgeblähtes Sozialsystem, das den Einzelnen vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten schützen sollte. Dabei wurde jedoch die demografische Entwicklung – die Geburtenrate brach zuerst in Japan, ab 1966 in Deutschland und anderen Industrieländern ein - völlig ausgeblendet.