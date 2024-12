Top 10, Flop 10 oder Dogs of the Dow: Nur eine dieser populären Anlagestrategien konnte den US-Leitindex langfristig schlagen. Die Details der Performance-Analyse.

Systematische Anlagestrategien für den Dow Jones Industrial Average versprechen Anlegern überdurchschnittliche Renditen. Doch welcher Ansatz funktioniert langfristig am besten? Eine umfassende Analyse von HQ Trust gibt Aufschluss über die Euro-Total-Return-Performance und Risiken dreier populärer Strategien im Zeitraum 2008 bis 2024.

Die drei untersuchten Strategien folgen klaren Regeln: Die Top-10-Strategie kauft die zehn Titel, die im Vorjahr am stärksten zugelegt haben. Die Flop-10-Strategie setzt auf die zehn Aktien mit der schwächsten Performance. Die „Dogs of the Dow“ investieren in die zehn Aktien aus dem Dow Jones mit der höchsten Dividendenrendite.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind eindeutig: Von den drei Ansätzen konnte nur die Top-10-Strategie den Gesamtindex übertreffen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12,3 Prozent lag dieser systematische Ansatz deutlich über der Performance des Dow Jones Industrial Average.

Die „Dogs of the Dow“ erreichten mit 10,8 Prozent pro Jahr eine Performance nahe am Gesamtindex, der im Untersuchungszeitraum durchschnittlich 11 Prozent zulegte. Deutlich abgeschlagen landete die Flop-10-Strategie mit lediglich 6,9 Prozent jährlicher Rendite auf dem letzten Platz.

Top 10, Flop 10 oder Dogs of the Dow? © HQ Trust

Risikoprofil der Strategien

Hervorzuheben ist das unterschiedliche Risikoprofil der Ansätze. Die Volatilität lag bei allen drei Strategien über dem Gesamtindex (14,8 Prozent):

Flop 10: 19,7 Prozent

Dogs of the Dow: 16,6 Prozent

Top 10: 15,2 Prozent

Bei der Häufigkeit negativer Jahresrenditen zeigt sich ein anderes Bild: Während Top 10 und Dogs of the Dow nur in zwei Jahren Verluste verzeichneten, rutschte der Gesamtindex viermal ins Minus. Die Flop-Strategie wies mit fünf Verlustjahren die höchste Anzahl negativer Perioden auf.

Praxisrelevanz für Anleger

Die Analyse verdeutlicht, dass keine der Anlagestrategien in jeder Marktphase gleichermaßen erfolgreich war. Das zeigt sich besonders bei den Dogs of the Dow: „Dividendentitel waren bei Anlegern zuletzt kaum gefragt“, stellt Pascal Kielkopf in seiner Analyse fest.

Für die praktische Umsetzung spricht vieles für ein klassisches Index-Investment. Nicht nur waren die Schwankungen beim Index geringer, auch der Aufwand für regelmäßige Portfolio-Anpassungen entfällt. Die Untersuchung basiert auf der Euro-Total-Return-Performance der Strategien und wurde von Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, durchgeführt.

Der Artikel kommt zum Schluss, dass systematische Strategien zwar kurzfristig immer wieder überzeugende Ergebnisse liefern können, für die meisten Anleger aber ein klassisches Index-Investment die bessere Wahl darstellt – nicht zuletzt wegen der geringeren Komplexität und des reduzierten Handelsaufwands.