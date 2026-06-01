Eine alte Börsenregel verspricht Gewinne durch vernachlässigte Märkte. HQ-Trust-Stratege Pascal Kielkopf hat die Theorie überprüft und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Günstig kaufen, teuer verkaufen – kaum eine Börsenregel klingt einleuchtender. Wer jedes Jahr in den am stärksten vernachlässigten Aktienmarkt investiert, sollte langfristig von Aufholbewegungen profitieren. Eine neue Analyse von Kapitalmarktstratege Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust zeigt jedoch: In der Praxis funktioniert diese Strategie deutlich schlechter, als auf den ersten Blick zu erwarten wäre.

Kielkopf betrachtete für seine Untersuchung alle 47 Länder im MSCI ACWI – 23 Industrie- und 24 Schwellenländer. Der Analysezeitraum reicht von Anfang 2009 bis Mai 2026. Dabei berechnete er, was passiert wäre, wenn er jeweils zum Jahresende in den Aktienmarkt investiert hätte, der gemessen an seiner Bewertung am günstigsten erschien, und die Position bis zum nächsten Jahresende gehalten hätte.

Bildquelle: HQ Trust

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Bewertung auf Basis erwarteter Gewinne

Für die Auswahl des günstigsten Marktes nutzte Kielkopf nicht das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern das Forward-KGV – also die Bewertung auf Basis der vom Markt erwarteten Gewinne. Der Grund: Ein niedriges KGV kann trügen, etwa wenn die Gewinne eines Landes noch hoch sind, der Markt aber bereits einen starken Einbruch erwartet.

Zusätzlich berücksichtigte er, dass manche Länder strukturell fast immer günstiger bewertet sind als andere – bedingt durch ihre Sektorstruktur oder dauerhaft höhere Risikoaufschläge, besonders in einigen Schwellenländern. Deshalb prüfte er, welches Land den größten Bewertungsabschlag gegenüber seiner eigenen Zehnjahreshistorie aufweist.

In Einzeljahren beeindruckend – im Schnitt enttäuschend

In einzelnen Jahren funktionierte die Strategie durchaus überzeugend. Chile legte 2022 um 27 Prozent zu, während der MSCI ACWI 13 Prozent verlor. Griechenland lag 2009 zeitweise rund 35 Prozentpunkte vor dem Weltindex – bevor die sich anbahnende Eurokrise diesen Vorsprung bis Jahresende wieder aufzehrte.

Das Gesamtergebnis fiel jedoch ernüchternd aus: Von Anfang 2009 bis Mai 2026 erzielte die Strategie eine annualisierte Rendite von 8,3 Prozent – der MSCI ACWI kam im selben Zeitraum auf 12,8 Prozent pro Jahr. In 12 von 18 Jahren, also zwei Dritteln des Untersuchungszeitraums, schnitt der jeweils günstigste Aktienmarkt schlechter ab als der globale Index.

Mehr Risiko, weniger Rendite

Auch beim Risiko zog die Strategie den Kürzeren: Die Volatilität lag bei fast 24 Prozent pro Jahr, der MSCI ACWI kam auf rund 15 Prozent. Entscheidend ist dabei: Die höhere Schwankungsbreite wurde nicht mit einer höheren Rendite belohnt. Anleger hätten deutlich stärkere Ausschläge in Kauf genommen und gleichzeitig erheblich weniger verdient.

„Eine niedrige Bewertung allein ist bei Ländern kein ausreichendes Kaufsignal“, schlussfolgert Kielkopf. Oft gebe es gute Gründe, warum ein Markt mit Abschlag gehandelt wird: politische Risiken, instabile Institutionen, Währungsschwankungen, Kriege, Kapitalverkehrskontrollen oder strukturelle Standortnachteile. Viele dieser Risiken seien länderspezifisch – und würden vom Markt in der Regel nicht mit einer angemessenen Mehrrendite vergütet.

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Fazit: Globale Value-Strategie statt Länderwetten

Kielkopfs Schlussfolgerung ist eindeutig: Die Idee, jedes Jahr in den günstigsten Aktienmarkt der Welt zu investieren, klinge attraktiv – reiche in der Praxis aber nicht aus. Zwar könne es in Einzeljahren enorme Aufholbewegungen geben. In der Mehrzahl der Jahre blieb die Strategie aber hinter einem global gestreuten Aktieninvestment zurück, bei gleichzeitig deutlich höherem Risiko.

Wer gezielt auf günstige Bewertungen setzen möchte, sei mit einer global diversifizierten Value-Strategie besser beraten. Dabei werden nicht einzelne Länder gekauft, sondern weltweit die attraktiv bewerteten Unternehmen ausgewählt. So lasse sich der Bewertungsfaktor nutzen, ohne das Portfolio unnötig stark von lokaler Politik, Währungsrisiken oder einzelnen nationalen Krisen abhängig zu machen.