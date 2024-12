in Märkte

Die Stimmung an den Börsen ist auf Rekordniveau. Doch was bedeutet das für die künftige Performance? Eine Analyse von HQ Trust zeigt Zusammenhänge zwischen Optimismus und Renditen.

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord – und mit ihnen die Anlegerstimmung. Zum Jahresende 2024 herrscht Champagnerstimmung. Doch welche Signalkraft hat die Marktstimmung tatsächlich für künftige Renditen? Eine aktuelle Analyse von HQ Trust relativiert die Bedeutung von Stimmungsindikatoren für Investmententscheidungen.

Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, hat die prädiktive Kraft der Anlegerstimmung anhand von Daten des US-Thinktanks „The Conference Board“ untersucht. Seine Analyse umfasst 431 Monatswerte seit 1988 und kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Stimmung der Anleger eignet sich weder als Kauf- noch als Verkaufssignal für taktische Asset-Allokationen. Die Datenlage spricht dafür, sich stattdessen auf fundamentale Faktoren und die eigene, langfristig ausgerichtete Anlagestrategie zu konzentrieren.

Können Anleger zu optimistisch sein, fragt HQ Trust. © HQ Trust

„Die aktuelle Anlegerstimmung ist sicherlich eine spannende Information für Investoren. Ihre Transaktionen sollten sie danach aber nicht ausrichten“, so Dörr. Die Zahlen stützen diese Einschätzung: Während der S&P 500 über den gesamten Untersuchungszeitraum im Durchschnitt um 12,8 Prozent pro Jahr zulegte, erreichten die Kurse in Phasen besonders optimistischer Anlegerstimmung einen Zuwachs von 11,9 Prozent. Selbst in Perioden ausgeprägter Skepsis lag die durchschnittliche Jahresrendite noch bei 10,3 Prozent.

Optimismus oder Pessimismus? Egal

Besonders aufschlussreich ist die Häufigkeit negativer Renditen: Bei optimistischer Marktstimmung verzeichnete der S&P 500 in 87 Fällen eine negative Zwölfmonatsperformance. In Phasen überwiegend pessimistischer Stimmung lag die Zahl der Verlustperioden mit 85 Fällen praktisch gleichauf.

Für die Untersuchung teilte Dörr die 431 Monatswerte in fünf gleichgroße Gruppen ein und analysierte die jeweils nachfolgende Zwölfmonatsperformance des S&P 500. Die aktuelle Situation ist dabei bemerkenswert: Mit einem Anteil von 56,4 Prozent optimistischer US-Konsumenten erreicht der Stimmungsindikator ein Rekordhoch.

Die Untersuchung offenbart zudem eine weitere Herausforderung bei der Interpretation von Stimmungsindikatoren: Verschiedene Erhebungen kommen mitunter zu gegensätzlichen Einschätzungen der Marktstimmung. Das verdeutlicht einmal mehr, wie schwierig es ist, Stimmungsindikatoren als verlässliche Entscheidungsgrundlage heranzuziehen.