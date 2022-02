Analyse von HQ Trust In diesen Marktphasen steigen die Zinsen

„Seit Dezember 1970 hat die US-Notenbank Federal Reserve 196-mal die Leitzinsen verändert. 92 Zinssenkungen stehen 104 Erhöhungen gegenüber. Bei knapp 40 Prozent aller Anpassungen (75-mal) war der S&P 500 zu diesem Zeitpunkt weniger als 5 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt. Dementsprechend positiv war in nahezu allen Fällen auch sein Momentum. Die Fed hat aber auch Zinsschritte vorgenommen, wenn der Aktienmarkt fernab seines Allzeithochs war. 23-mal hat sie die Zinsen gesenkt, als der Index mehr als 20 Prozent von seinem Höchststand entfernt war. 24-mal hat sie ihn angehoben. Wichtig ist aber nicht nur der Abstand vom Allzeithoch, sondern auch der Trend des Aktienmarktes. Bei Zinserhöhungen war der Trend des S&P 500 meistens positiv. Drei Viertel der Zinsschritte nach oben haben in einem Aufwärtstrend stattgefunden. Zinserhöhungen bei negativem Momentum liegen zumeist länger zurück. In den vergangenen 20 Jahren gab es gerade einmal zwei.“

Sven Lehmann, HQ Trust